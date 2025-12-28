Transporte gratis para Nochevieja en Los Ángeles: descubra dónde, cómo y el alcance del servicio

Suscríbete a nuestros canales

En Los Ángeles, California, Estados Unidos (EEUU), cierto sistema de transporte público estará ofreciendo un servicio especial para todos aquellos angelinos que requieran movilizarse para celebrar las festividades de Nochevieja y Nuevo Año.

Se trata del Metro de Los Ángeles, el cual dejará que sus viajes sean gratuitos para todos sus residentes durante la Nochevieja.

Se indica que los viajeros podrán disfrutar de traslados sin costo en todos los autobuses, trenes y raíles de la ciudad, así lo anunció la página web de Metro LA, thesourse.metro.net.

Podría decirse que, que esto es parte de una tradición anual, que ofrece una forma “ecológica” de desplazarse por la ciudad de forma segura en medio de las celebraciones.

De hecho, también ofrecieron viajes gratuitos en Nochebuena desde las 4:00 de la mañana del 24 de diciembre hasta las 3:00 de la mañana del 25 de diciembre.

Más específicamente, los interesados en aprovechar esta “oferta” de tiempo limitado, deben saber que los viajes serán gratuitos desde las 4 de la madrugada del 31 de diciembre hasta las 3 de la madrugada del 1 de enero, para que los pasajeros puedan “celebrar con seguridad la llegada de 2026”.

Nada se pierde en el Metro de LA

Los usuarios, sobre todo los que suelen ir con prisa, deben saber que existe un servicio de objetos perdidos en el metro.

Estos se guardan en unas enormes instalaciones de un almacén cercano a la estación Heritage Square de la línea A, lugar que está 100% destinado a la recuperación de objetos perdidos.

Si le ha ocurrido un descuido y ha dejado algo olvidado en cualquier transporte del Metro, puede buscar sus objetos en el almacén de objetos perdidos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

