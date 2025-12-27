Calfresh para enero 2026: fechas clave para los pagos según tu número de caso

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más, el programa de alimentos CalFresh, California, Estados Unidos (EEUU), tiene preparado su calendario de pagos correspondiente al primero mes del año 2026.

Los interesados deben entender que CalFreesh es la forma en la que funciona el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en el estado.

Es decir, este proporciona ayuda económica mensual para que las personas y familias de bajos ingresos puedan comprar alimentos nutritivos.

En el caso de California, los beneficios se cargan en una tarjeta EBT llamada Golden State Advantage, la cual se puede utilizar para comprar alimentos en supermercados, mercados agrícolas y otros establecimientos que acepten este medio de pago, como lo reseña el portal de Marca US.

Entre los productos permitidos se incluyen frutas, verduras, carnes, lácteos, panes y otros alimentos nutritivos. No se pueden comprar artículos no alimenticios como productos de limpieza, alcohol o tabaco.

Estos son los montos máximos a recibir, en casi todo el país, según el tamaño del hogar:

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1,183

6 personas: $1,421

7 personas: $1,571

8 personas: $1,789

9 personas: $2,007

10 personas: $2,225

Por cada persona adicional: +$218

Calendario definitivo de pagos para enero 2026

Calfresh comenzará a depositar sus beneficios correspondientes a enero 2026 a partir del 1 del mes, siguiendo su calendario habitual que se aplicó en 2025.

Se especifica que los beneficios de CalFresh se emiten durante los primeros 10 días del mes, dependiendo del último dígito del número de caso del beneficiario.

Esto quiere decir que, si el último digito del número de caso del beneficiario es un 1, el día del depósito será el primero de julio, y así sucesivamente hasta el número 10.

Y señalan que, aproximadamente el 92% de los depósitos se cargan a medianoche del día que corresponde según el número de caso.

Se debe tener en cuenta que, el número de caso se puede encontrar en la mayoría de los documentos emitidos por el condado o en línea a través de la plataforma BenefitsCal, si el beneficiario tiene una cuenta activa.

Según lo establecido:

Terminales que culminan en 1: se depositará el 1 de enero.

2: con fecha para el 2 de enero.

3: se depositará el 3 de enero.

4: se pagará el 4 de enero.

5: con fecha para el 5 de enero.

6: depositará el 6 de enero.

7: se pagará el 7 de enero.

8: con fecha para el 8 de enero.

9: se depositará el 9 de enero.

0: se pagará el 10 de enero.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube