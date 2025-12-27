Evite multas durante Año Nuevo en Texas: conoce lo que permite la ley sobre el uso de fuegos artificiales

Suscríbete a nuestros canales

Lanzar fuegos artificiales es una actividad típica de las celebraciones de Año Nuevo en casi todo el mundo, pero hay que tener en cuenta que dependiendo del país, el estado o la ciudad, pueden haber severas limitaciones en su uso, sepa cuáles son en Texas, Estados Unidos (EEUU).

Limitación de cantidad y fechas

Lo primero que debe saber es que, en Texas, solo se permiten fuegos artificiales con un máximo de 1.4G. Esto incluye:

Bengalas, dispositivos de humo, petardos, velas romanas, paracaídas y petardos (sparklers, smoke devices, snappers, Roman candles, parachutes y firecrackers).

El límite legal de material explosivo (1.4G o Clase C) es de 50 miligramos (aproximadamente el tamaño de media aspirina).

Por lo que, la American Pyrotechnics Association (APA) advierte que, cualquier artículo que contenga más de 50 mg es ilegal y debe evitarse.

La compra de pirotecnia en condados y ciudades de Texas solo está permitida, por lo general, en las siguientes fechas especiales:

Día de la Independencia de Texas (25 de febrero al 2 de marzo).

Día de San Jacinto (16 al 21 de abril).

Cinco de Mayo (1 al 5 de mayo).

Memorial Day (24 al 29 de mayo).

4 de Julio (24 de junio al 4 de julio).

Diwali (5 al 14 de noviembre).

Fiestas decembrinas (del 20 de diciembre al 1 de enero).

En Dallas, Austin, San Antonio, Houston y Arlington, tienen prohibido el uso de pirotecnia cualquier día del año.

Restricción de uso variable

La mayoría de las ciudades de Texas las prohíbe en grandes cantidades, pero sí es posible lanzar pirotecnia en las áreas no incorporadas de los condados texanos.

Por lo que, para disfrutar un espectáculo de pirotecnia, lo más recomendables es acudir a los eventos programados por Navidad o Año Nuevo, como el festejo anual en Reunion Tower.

Por ejemplo, en el caso de Dallas es ilegal comprar, lanzar o tener posesión de fuegos artificiales dentro de la ciudad, en cualquier día del año.

Esto está contemplado en el Código de Incendios de Dallas (Dallas Fire Code), específicamente en su Sección 5601.1.3.

Bajo esta ordenanza (reforzada por la Ordenanza Municipal 30135), es ilegal realizar las siguientes actividades dentro de los límites de la ciudad en cualquier momento del año:

Posesión: no puedes tener fuegos artificiales en tu poder, incluso si están guardados.

no puedes tener fuegos artificiales en tu poder, incluso si están guardados. Venta: está prohibida la comercialización de cualquier tipo de pirotecnia.

está prohibida la comercialización de cualquier tipo de pirotecnia. Uso/lanzamiento: disparar o encender fuegos artificiales es un delito.

disparar o encender fuegos artificiales es un delito. Fabricación y almacenamiento: no se permite producir ni guardar estos materiales.

Aunque, desde el portal de Dallas News indican que se pueden lanzar cohetes una milla fuera de los límites de la ciudad de Dallas.

¿Qué puede suceder si incumple con esta norma?

Los residentes y visitantes deben saber que, la multa por lanzar cohetes dentro de los límites de la ciudad de Dallas es de hasta $2.000 dólares.

Además, al infractor se le extiende una citación por un delito menor de clase C.

De hecho, el Departamento de Policía de Dallas (DPD) invita a la comunidad a reportar el uso indebido de fuegos artificiales llamando al 911.

La "Regla de los 5,000 pies" (Zona de Amortiguamiento)

Muchas personas creen que al salir de los límites de la ciudad ya están a salvo.

Sin embargo, ciudades grandes como Denton o San Antonio tienen autoridad para prohibir el uso de pirotecnia hasta 5.000 pies (casi 1.5 km) fuera de los límites de la ciudad.

Es decir, puedes estar técnicamente en el "condado", pero si estás demasiado cerca de la línea de la ciudad, la policía local aún puede multarte.

Consideraciones extra

Así mismo, en las ciudades sonde sí se permite también hay restricciones.

La ley del estado de Texas prohíbe:

Hacer explotar cohetes a menos de 600 pies de distancia de iglesias, escuelas, guarderías y asilos.

Hacer explotar cohetes a menos de 100 pies de distancia de locales que almacenan depósitos de líquidos inflamables.

Hacer explotar cohetes a menos de 100 pies de distancia de negocios que venden fuegos artificiales.

Arrojar pirotecnia desde un auto.

Arrojar juegos pirotécnicos hacia un auto.

Además, se debe tener en cuenta que algunos condados pueden establecer prohibiciones en temporadas de sequía que coincidan con algunos de los días autorizados para usar pirotecnia, lo que cancela el permiso.

Por lo que siempre debe verificar el "Burn Ban status".

