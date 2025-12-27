Ni un día más: la fecha oculta en tu pasaporte que define si te prohíben la entrada a EEUU por una década

Suscríbete a nuestros canales

Mantener una visa de turista para Estados Unidos es, para muchos, un activo invaluable que requiere un cumplimiento estricto de las normas migratorias.

Aunque el documento físico puede mostrar una validez de 10 años, la verdadera autoridad reside en el oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien decide en cada entrada cuánto tiempo puedes permanecer en el país.

Ignorar la fecha grabada en el Formulario I-94 o en el sello de admisión es el error más común y grave que cometen los viajeros, transformando un viaje de placer en una pesadilla legal.

Cuál es el límite estándar

El límite estándar de estancia es de 180 días, pero excederlo incluso por un solo día activa automáticamente la Sección 222(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Esto significa que tu visa queda cancelada de inmediato. No importa si aún le quedaban años de vigencia; el sistema federal la invalida y te obliga a iniciar un proceso desde cero en el consulado, donde las probabilidades de una nueva aprobación caen drásticamente tras demostrar falta de fiabilidad.

Los castigos por presencia ilegal están estrictamente tipificados por la ley estadounidense y se dividen en dos escalas temporales devastadoras:

De 181 a 364 días: Se activa la prohibición de entrada por 3 años .

365 días o más: Se impone el temido castigo de los 10 años.

Incluso quienes viajan bajo el programa ESTA (exención de visa) no están exentos; un solo descuido en el calendario les arrebata de por vida el derecho a viajar sin visa, obligándoles a someterse a entrevistas consulares permanentes en el futuro.

La regla de oro para proteger tu estatus es simple: la fecha de salida que manda es la que el oficial escribe en tu pasaporte o registra digitalmente, no la que tú habías planeado.

Si necesitas más tiempo, la única vía legal es solicitar una extensión formal ante USCIS antes de que expire tu permiso actual, pues vivir en EE. UU. con una visa B1/B2 es una violación que el Departamento de Estado no suele perdonar.

