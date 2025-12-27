Cómo participar en las First Day Hikes 2026 de Nueva York: rutas y parques confirmados

Suscríbete a nuestros canales

La gobernadora Kathy Hochul hace una invitación especial a todos los neoyorquinos para que conviertan sus resoluciones de Año Nuevo en acciones concretas.

Con la iniciativa "Get Offline, Get Outside" (Desconéctate, sal al aire libre), el estado de Nueva York abre las puertas a su extensa red de tierras públicas para celebrar la 15.ª edición anual de las "First Day Hikes" (Caminatas de Primer Día) el 1 de enero de 2026.

Este programa ofrece eventos en más de 115 parques estatales, sitios históricos, áreas naturales del DEC y centros de educación ambiental, brindando una oportunidad única para priorizar nuestra salud mental y física mientras disfrutamos de la naturaleza.

"First Day Hikes": una tradición de bienestar en todo el estado

Según la Gobernación de Nueva York, este año los ciudadanos cuentan con más de 125 opciones de caminatas individuales.

Los eventos están diseñados para todos los niveles de habilidad, desde senderos llanos y familiares hasta rutas más desafiantes para excursionistas experimentados.

"Comiencen el Año Nuevo al aire libre y pongan su bienestar mental y físico en primer lugar uniéndose a nuestros conciudadanos en las First Day Hikes", declaró la gobernadora Hochul.

Eventos destacados para el 1 de enero en Nueva York

La oferta de actividades es variada y abarca todas las regiones del estado. Aquí te presentamos algunas de las opciones más populares:

Ciudad de Nueva York y alrededores:

Shirley Chisholm State Park: Disfruta de una caminata de aproximadamente 3 millas con vistas impresionantes a Jamaica Bay.

Clay Pit Ponds State Park Preserve: Participa en su 15.ª caminata anual guiada por educadores ambientales.

Van Cortlandt Park: Únete a un evento especial de meditación y senderismo para dar la bienvenida al primer amanecer del año (Hatsuhinode).

Región del Valle del Hudson:

Walkway Over the Hudson: Realiza caminatas con vistas panorámicas sobre el río Hudson desde Poughkeepsie y Highland.

Bear Mountain State Park: Explora rutas icónicas que desafían a los visitantes con paisajes invernales espectaculares.

Centro y oeste de Nueva York:

Letchworth State Park: Conocido como el "Gran Cañón del Este", ofrece múltiples rutas guiadas, incluyendo una hacia sus famosas cascadas.

Clark Reservation State Park: Disfruta de caminatas que van desde niveles fáciles hasta moderados, con una colecta de alimentos no perecederos para donación.

Canales del Estado: Vive experiencias inclusivas en Palmyra y Macedon, en el corazón del Canal Erie, ideales para personas de todas las capacidades.

¿Son eventos gratuitos?

Sí, la mayoría de estas actividades son gratuitas. El estado está trabajando para eliminar las barreras económicas y permitir que las familias disfruten de la hermosa temporada invernal en Nueva York.

Sin embargo, las autoridades subrayan que, aunque no tienen costo, muchas de ellas requieren un registro previo, ya que los espacios son limitados para asegurar tanto la seguridad como la calidad de la experiencia guiada.

