Inmigrantes en EEUU: ¿Puede el ICE revisar e incluso abrir tu correo postal? Esto debes saber

En Estados Unidos (EEUU) la política de antiinmigrantes sigue implementándose a toda marcha con el impulso de la Administración de Donald Trump, sin embargo, las autoridades migratorias no pueden hacer todo lo que quieran, también se encuentran limitados por ciertas reglas.

Por ejemplo, recientemente se ha reavivado una pregunta de gran interés para la comunidad inmigrante y que se hizo muy vira debido a un incidente ocurrido en agosto de 2024, luego de que unos agentes del ICE quedaran grabados en video manipulando correspondencia fuera de una casa en Santa Ana, California.

La consulta es sobre si los agentes pueden o no manipular, revisar e incluso abrir el correo postal de alguien fuera de su casa.

La respuesta es ‘no’. Revisar correo sin una orden judicial es un delito federal, así lo establecen los artículos 1702 y 1708 del título 18 del Código de EEUU

Entienda lo que establece la ley

Artículo 1702: obstrucción de la correspondencia

Este artículo establece que es un delito federal abrir, ocultar, destruir o detener el correo de otra persona antes de que sea entregado al destinatario con la intención de obstruir la correspondencia o husmear en los asuntos ajenos.

Punto clave: la ley protege el correo desde que sale del remitente hasta que llega a las manos del destinatario.

Manipularlo mientras está en el porche de una vivienda privada entra en esta jurisdicción. Es decir, sigue siendo correo protegido por la ley federal. Puede conllevar multas y hasta 5 años de prisión.

No pierde esa protección por estar a la vista. Incluso, no la pierde por no estar dentro de un buzón cerrado.

Artículo 1708: robo o retención de correo

Este artículo es más amplio y se refiere a la posesión ilegal de correo que ha sido robado o sustraído de un buzón, cartero o receptáculo de correo.

Punto clave: prohíbe "abrir, destruir o confiscar" cualquier carta, paquete o bolsa de correo que no te pertenezca. También conlleva multas y hasta 5 años de prisión.

Además, debe tener presente que la ley no contempla excepciones por cercanía, curiosidad o conveniencia. Es decir:

No existe una excepción para vecinos.

No existe una excepción para la aplicación de la ley de inmigración.

Tampoco existe una excepción para “solo verificar un nombre”.

