No pagues por una cita: la guía definitiva para conseguir tu pasaporte mexicano gratis con el consulado móvil

Si vives en Estados Unidos y necesitas renovar tu pasaporte o matrícula consular, pero la oficina más cercana te queda a horas de distancia, el Consulado sobre Ruedas es la solución definitiva.

Este servicio itinerante del Gobierno de México desplaza oficinas móviles a comunidades estratégicas para acercar los documentos esenciales a quienes más los necesitan.

Sin embargo, el éxito de este programa ha hecho que los espacios sean extremadamente codiciados. Aquí te explicamos el sistema oficial para asegurar tu lugar y evitar caer en estafas de gestores externos.

¿Qué trámites puedes realizar?

Las unidades móviles están equipadas para procesar documentos oficiales con la misma validez que una sede fija:

Pasaporte mexicano (Vigencia de 3, 6 o 10 años).

Matrícula Consular de Alta Seguridad .

Credencial para votar (INE) .

Actas de nacimiento (Copia certificada).

Aviso importante: Bajo ninguna circunstancia se atiende a personas sin cita previa. El servicio es personal y los turnos no son transferibles.

Guía paso a paso: Cómo agendar tu cita en 2026

Existen tres canales oficiales y gratuitos. No pagues a nadie por este servicio, ya que podrías ser víctima de fraude o robo de identidad.

1. Vía WhatsApp (La opción más rápida)

Es el método preferido por su sencillez. Solo necesitas tu celular:

Guarda el número +1 (424) 309-0009 en tus contactos.

Envía la palabra "Hola" para iniciar el asistente virtual.

Sigue las instrucciones en pantalla, selecciona tu estado y elige la sede móvil disponible.

2. Plataforma MiConsulado (En línea)

Ideal si prefieres revisar las fechas con calma desde una computadora:

Accede a la página oficial de MiConsulado.

Deberás crear una Llave MX (tu identidad digital para trámites de gobierno).

Selecciona el trámite, el consulado y busca las fechas marcadas para el operativo "Sobre Ruedas".

3. Llamada Telefónica

Si prefieres hablar con un operador humano:

Marca al 1-424-309-0009 .

Ten a la mano tu CURP o pasaporte anterior para agilizar la captura de datos.

