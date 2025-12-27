No pagues por una cita: la guía definitiva para conseguir tu pasaporte mexicano gratis con el consulado móvil

Si vives en Estados Unidos y necesitas renovar tu pasaporte o matrícula consular, pero la oficina más cercana te queda a horas de distancia, el Consulado sobre Ruedas es la solución definitiva.
Este servicio itinerante del Gobierno de México desplaza oficinas móviles a comunidades estratégicas para acercar los documentos esenciales a quienes más los necesitan.
Sin embargo, el éxito de este programa ha hecho que los espacios sean extremadamente codiciados. Aquí te explicamos el sistema oficial para asegurar tu lugar y evitar caer en estafas de gestores externos.
¿Qué trámites puedes realizar?
Las unidades móviles están equipadas para procesar documentos oficiales con la misma validez que una sede fija:
-
Pasaporte mexicano (Vigencia de 3, 6 o 10 años).
-
Matrícula Consular de Alta Seguridad.
-
Credencial para votar (INE).
-
Actas de nacimiento (Copia certificada).
-
Aviso importante: Bajo ninguna circunstancia se atiende a personas sin cita previa. El servicio es personal y los turnos no son transferibles.
Guía paso a paso: Cómo agendar tu cita en 2026
Existen tres canales oficiales y gratuitos. No pagues a nadie por este servicio, ya que podrías ser víctima de fraude o robo de identidad.
1. Vía WhatsApp (La opción más rápida)
Es el método preferido por su sencillez. Solo necesitas tu celular:
-
Guarda el número +1 (424) 309-0009 en tus contactos.
-
Envía la palabra "Hola" para iniciar el asistente virtual.
-
Sigue las instrucciones en pantalla, selecciona tu estado y elige la sede móvil disponible.
2. Plataforma MiConsulado (En línea)
Ideal si prefieres revisar las fechas con calma desde una computadora:
-
Accede a la página oficial de MiConsulado.
-
Deberás crear una Llave MX (tu identidad digital para trámites de gobierno).
-
Selecciona el trámite, el consulado y busca las fechas marcadas para el operativo "Sobre Ruedas".
3. Llamada Telefónica
Si prefieres hablar con un operador humano:
-
Marca al 1-424-309-0009.
-
Ten a la mano tu CURP o pasaporte anterior para agilizar la captura de datos.
