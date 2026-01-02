Descubre cómo saber si tienes multas de tránsito o civiles en Dallas: pasos para confirmar y pagar la infracción

Suscríbete a nuestros canales

Si conduces y resides en Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), debes tener en cuenta qué hacer cuando te aplican una multa, ya que su pago es vital para evitar problemas con las autoridades.

Lo primero que debe saber es que el proceso depende principalmente de si la infracción fue dentro de la ciudad, jurisdicción de la Corte Municipal o en las carreteras del condado, jurisdicción de la Corte de Justicia de Paz.

Debe tener presente que puede tardar hasta diez (10) días laborables en aparecer una multa en el sistema.

Búsqueda de multas y cómo pagarlas

- Si la multa fue emitida por la policía de Dallas o por cámaras de tráfico/estacionamiento dentro de los límites de la ciudad, debes ingresar al portal oficial de Búsqueda de Citaciones de la Corte Municipal de Dallas.

Puedes buscar en Tribunal Municipal de Dallas, en su buscador de citas y expedientes (aquí) por:

Número de citación.

Nombre y fecha de nacimiento.

Realización del pago:

En línea: a través del Portal de Pagos de Dallas (solo Visa y MasterCard).

Ten en cuenta que pagar en línea suele contar como una declaración de "culpable": https://www.dallascounty.org/services/make-payments.php.

Por teléfono: llama al 214-670-0109.

En persona: en la Corte Municipal situada en 2014 Main St, Dallas, TX 75201.

Correo: enviando un giro postal (money order) a la dirección anterior.

- Ahora, si la multa fue emitida por un Constable del condado o un oficial del DPS (Texas Highway Patrol) en autopistas.

Debes buscar en el portal de Pagos en Línea del Condado de Dallas. Luego tendrás que seleccionar “JP Court Fines & Fees”.

Tenga en cuenta que, de igual forma va a requerir su número de caso o de citación.

Si no lo tiene, deberá contactar directamente a la oficina del Juez de Paz que aparece en su ticket.

- Por último, están las multas por estacionamiento, estas se gestionan de forma separada a las de tránsito penal.

En este caso, deberás visitar el Portal de Pagos de Estacionamiento de Dallas (Parking Tickets).

Puedes buscar por número de placa o número de citación.

