¡California aumenta por decreto los sueldos de sus habitantes! Esto ganarás a partir de hoy si trabajas en el sector alimentos o salud

Suscríbete a nuestros canales

A partir del primero de enero de 2026, entra en vigor una actualización en las tablas de remuneración mínima decretadas por la Agencia de Desarrollo y Fuerza Laboral del estado de California.

Esta modificación, responde al ajuste automático por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y sitúa el pago mínimo general en 16,90 dólares por hora para todos los trabajadores, lo que equivale a un ingreso bruto mensual de 2.929,28 dólares para quienes cumplen una jornada de 40 horas semanales.

Stewart Knox, Secretario de la Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza Laboral de California, comentó sobre la implementación de estos ajustes salariales:

"California está cumpliendo su promesa de garantizar que el trabajo duro se traduzca en una mayor seguridad económica. Estos aumentos salariales no son solo números en un papel; representan una inversión directa en la fuerza laboral que sostiene nuestra economía, permitiendo que miles de familias enfrenten mejor el costo de vida mientras fortalecemos la competitividad de nuestro estado", expresó Knox.

Diferenciales en sector salud y alimentos

El nuevo esquema salarial mantiene categorías específicas para rubros con regulaciones prioritarias del estado.

En el sector de la salud, específicamente para grandes sistemas hospitalarios y centros de diálisis, el sueldo asciende a 25,00 dólares por hora, totalizando 4.333,25 dólares mensuales.

Por su parte, los empleados de cadenas de comida rápida mantienen una base de 20,00 dólares por hora, lo que asciende a 3.466,60 dólares al mes, a la espera de posibles ajustes adicionales que pueda recomendar el Consejo de Comida Rápida del estado según la inflación acumulada del año 2025.

Al respecto el gobernador de California, Gavin Newsom, expresó:

"California es el hogar de más de medio millón de trabajadores de comida rápida que, durante décadas, han luchado por salarios más justos y mejores condiciones de trabajo. Hoy damos un paso gigantesco hacia adelante".

Obligaciones para empleadores y personal exento

Las empresas que operan en la entidad deben actualizar el material informativo en sus instalaciones para reflejar los nuevos montos por hora para sus trabajadores.

En cuanto a los trabajadores bajo la modalidad de salario fijo o exentos de horas extras, la ley establece un nuevo piso anual de 70.304 dólares (5.858,67 dólares mensuales).

El incumplimiento de estas escalas por parte de los patronos, permitiría al personal afectado tramitar denuncias formales ante la Oficina de la Comisionada Laboral para reclamar el pago de salarios atrasados y multas correspondientes.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube