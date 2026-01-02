¿Viajas con niños a EEUU? Los nuevos requisitos y costos de la visa infantil para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Si tienes planes para viajar a Estados Unidos con tu familia este 2026, es fundamental que sepas que todos los ciudadanos mexicanos, desde recién nacidos hasta adolescentes, requieren una visa vigente.

Para viajes de turismo o visitas familiares, la opción estándar es la B1/B2 (o Tarjeta de Cruce de Frontera).

A diferencia de los adultos, los menores de edad cuentan con opciones de pago diferenciadas que pueden representar un ahorro significativo para los padres, siempre que se cumplan ciertos requisitos de la Embajada y Consulados de EE. UU. en México.

¿Cuánto cuesta la visa para niños en 2026?

A partir del 1 de enero de 2026, se implementarán nuevos cargos administrativos que podrían elevar el costo final del trámite. No obstante, las categorías base se mantienen bajo dos modalidades principales para los menores de 15 años:

1. Tarifa Reducida: $15 USD

Esta opción es la más popular para familias mexicanas, pero tiene condiciones específicas:

Requisito: Al menos uno de los padres o tutores legales debe ser mexicano y poseer una visa vigente de 10 años (o estar tramitándola al mismo tiempo que el menor).

Vigencia: Esta visa será válida por 10 años o hasta que el niño cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si el menor cumple 15 en dos años, la visa solo durará ese tiempo.

2. Tarifa Completa: $185 USD

Si prefieres que tu hijo tenga una visa con vigencia completa de 10 años, independientemente de su edad actual, debes pagar la tarifa regular.

Dato clave: Una vez realizado este pago en el banco, no hay reembolsos ni cambios a la tarifa reducida.

Pasos para el trámite y la nueva regla de la entrevista

El proceso para menores sigue el mismo rigor que el de un adulto, pero con una actualización importante en las políticas de seguridad de 2025:

Formulario DS-160: Debes llenar una solicitud individual por cada niño en el sitio oficial. Cita y Pago: Crea un perfil familiar en el sistema de citas y selecciona la tarifa que mejor te convenga ($15 o $185 USD). Entrevista Obligatoria: A diferencia de años anteriores donde muchos menores exentaban la presencia física, desde septiembre de 2025 es obligatorio que los niños asistan a la entrevista consular acompañados de sus padres.

Documentación necesaria para el día de la cita:

Confirmación del formulario DS-160 .

Pasaporte mexicano vigente del menor.

Acta de nacimiento original (indispensable para probar el parentesco).

Fotografía reciente a color (fondo blanco, frente despejada).

Visas vigentes de los padres (copias y originales).

