Cambian las reglas para la visa de EEUU este 1 de enero: lista de países afectados

El Gobierno de los EEUU anunció una medida drástica que cambiará el acceso al país para millones de personas.

De acuerdo con la página web del Departamento de Estado, la nueva política, motivada por razones de seguridad nacional y control migratorio, busca endurecer los requisitos de entrada y limitar el otorgamiento de permisos de viaje.

A partir de enero de 2026, decenas de países quedarán excluidos de la posibilidad de tramitar nuevas visas. Esta decisión generó gran preocupación a nivel internacional, ya que afectará directamente los viajes por turismo, estudios, trabajo y reuniones familiares.

¿En qué consiste la medida?

La nueva normativa establece la suspensión en la emisión de nuevas visas para ciudadanos de países que presentan deficiencias en su documentación o poca cooperación en temas migratorios.

El objetivo es reforzar los controles en las fronteras y garantizar que el ingreso de extranjeros no represente un riesgo para la seguridad del país.

Fecha de inicio y alcance

Las restricciones comenzarán a aplicarse en enero de 2026. Es importante aclarar que la medida solo afecta a las nuevas solicitudes.

Esto significa que las personas que ya tienen una visa vigente podrán seguir usándola sin problemas hasta que caduque, siempre y cuando respeten las leyes actuales al momento de entrar a Estados Unidos.

Tipos de restricciones

La suspensión no será igual para todos. Dependiendo del país de origen, algunos ciudadanos enfrentarán una prohibición total para cualquier trámite, mientras que otros tendrán limitaciones parciales según el tipo de visa que intenten solicitar.

Además de los países listados, la medida prohíbe el ingreso de personas que utilicen documentos de viaje emitidos o respaldados por la Autoridad Palestina.

Lista de países afectados

A continuación, se detallan las naciones cuyos ciudadanos no podrán tramitar nuevas visas ni ingresar al territorio estadounidense una vez que la ley entre en vigor:

América : Cuba, Venezuela, Haití, Antigua y Barbuda, Dominica.

: Cuba, Venezuela, Haití, Antigua y Barbuda, Dominica. Asia y Medio Oriente : Afganistán, Birmania, Irán, Laos, Libia, Siria, Yemen, Turkmenistán.

: Afganistán, Birmania, Irán, Laos, Libia, Siria, Yemen, Turkmenistán. África : Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Chad, República del Congo, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gabón, Gambia, Malawi, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Zambia, Zimbabue.

: Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Chad, República del Congo, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gabón, Gambia, Malawi, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Zambia, Zimbabue. Oceanía: Tonga.

