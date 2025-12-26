Nuevo "ejercito fantasma" del ICE: así llevarán a cabo el plan de rastreo y vigilancia de migrantes

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de EEUU inicio un nuevo plan para localizar y detener inmigrantes mediante la contratación de empresas privadas que funcionan como "cazarrecompensas".

Según Heraldo Usa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) firmó este acuerdo con la empresa BI Incorporated, la cual se encargará de rastrear a las personas en sus casas o empleos a cambio de grandes sumas de dinero.

Esta medida generó polémica porque BI Incorporated pertenece a GEO Group, una corporación que también es dueña de cárceles privadas.

Un contrato millonario hasta 2027

Los documentos oficiales revelan que el gobierno ya entregó 1.6 millones de dólares a la empresa como pago inicial.

Sin embargo, el contrato es mucho más ambicioso: se estima que la cifra total podría alcanzar los 121 millones de dólares para el año 2027.

Aunque se sabe que el objetivo es la ubicación de personas, todavía no está claro si los rastreos se harán físicamente en las calles o a través de programas de computadora.

Cazarrecompensas sin identificación oficial

Una de las cláusulas más llamativas del acuerdo indica que estos rastreadores privados no llevarán ninguna credencial que los identifique como agentes del gobierno federal.

Además, existe la duda sobre si la empresa tiene permiso para acceder a la ubicación de los teléfonos celulares de las personas o si solo utilizarán los datos de las pulseras con GPS que ellos mismos fabrican.

Mensajes oficiales en Navidad

Recientemente, el Departamento de Seguridad Interior celebró estas acciones con un mensaje en redes sociales.

Durante las fiestas navideñas, la institución publicó que sus "corazones se ensanchan" mientras la población de inmigrantes disminuye.

Este mensaje estuvo acompañado de videos sobre deportaciones masivas, lo que fue sido criticado por diversos sectores como un discurso discriminatorio.

