Evita detención del ICE este Año Nuevo: tres documentos claves que no deben faltar en tu cartera

La crisis migratoria en EEUU alcanzó este 2025 un punto de tensión máximo, intensificado por los recientes operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Esta situación generó un clima de incertidumbre que afecta no solo a quienes buscan establecerse, sino también a los miles de visitantes que llegan al país para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con El Mañana, ante la posibilidad de verse involucrado en una revisión oficial, es fundamental conocer qué papeles pueden protegerte, así cuente con un estatus legal.

Papeles necesarios según tu situación

De acuerdo con la clínica legal North Suburban, los documentos que debes presentar varían dependiendo de cómo hayas ingresado a Estados Unidos:

Si eres residente permanente : debes mostrar tu tarjeta de residencia, mejor conocida como Green Card.

: debes mostrar tu tarjeta de residencia, mejor conocida como Green Card. Si vas como turista : es indispensable presentar tu Visa vigente y el permiso I-94, que es el registro que prueba que todavía estás dentro del tiempo de estancia que te dieron al llegar.

: es indispensable presentar tu Visa vigente y el permiso I-94, que es el registro que prueba que todavía estás dentro del tiempo de estancia que te dieron al llegar. Otros permisos legales: si tienes un estatus distinto, muestra el Formulario I-797 (Notificación de Acción), que sirve para demostrar que tu trámite o estancia es legal.

¿Qué hacer si te detienen en el auto?

Si un agente te pide detenerte mientras conduces, mantén la calma y sigue estos pasos recomendados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU):

Enciende las luces intermitentes y estaciónate en un lugar seguro.

Muestra tu licencia de conducir o permiso vigente.

Tienes derecho a preguntar si quien te detiene es un oficial de tránsito o un agente de migración.

No olvides que, por ley, los pasajeros también tienen derecho a permanecer en silencio si no se les acusa de un delito.

Consejos para mantener el control

A pesar de que un operativo del ICE puede generar miedo, mantener la serenidad es tu mejor herramienta. Si tus documentos están en regla, no existe una razón legal para que las autoridades actúen en tu contra.

Es importante recordar que tienes derecho a un abogado y, en caso de detención, no debes firmar ningún documento sin que un profesional legal lo revise primero.

Estar informado y preparado es la mejor forma de transitar de manera segura durante esta temporada festiva.

