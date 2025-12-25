¿Viajas a Texas? Hasta esta fecha puedes regularizar las placas de tu auto: CBP y DPS imponen multas

Suscríbete a nuestros canales

Si tienes planeado viajar a Texas para este próximo año 2026, es fundamental que revises el estado de tu vehículo.

Las autoridades advirtieron que no permitirán el libre tránsito a unidades que no tengan su documentación al día, lo que podría arruinar tus planes de viaje, informó El Mañana.

Humberto Valdez Richaud, titular de la Oficina Fiscal en Reynosa, confirmó que existe un acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) para sancionar a los conductores mexicanos.

Esta medida busca asegurar que todos los autos que crucen la frontera cumplan con las normas de identificación vigentes.

Multas por placas vencidas

A partir del 1 de enero de 2026, cualquier vehículo con placas fuera de vigencia será detenido por los agentes de Texas.

Los conductores se enfrentarán a multas económicas cuyo monto dependerá de la gravedad de la falta. Esta medida aplica para todo tipo de vehículos particulares que ingresen desde México.

Aprovecha los descuentos en Tamaulipas

Para evitar estos castigos, la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas mantiene activos varios descuentos que vencen el 31 de diciembre. Los costos actuales para ponerse al día son:

Modelos 2016: 5.400 pesos.

Modelos 2010: 2.900 pesos.

Motos y remolques: 870 pesos.

Regreso de la nacionalización (REPUVE)

El Registro Público Vehicular retomó los trámites para legalizar los autos de procedencia extranjera, conocidos como "autos chocolate", tras una pausa de dos meses.

El decreto federal para este trámite se extendió hasta septiembre de 2026, permitiendo que vehículos modelo 2019 o anteriores puedan regularizarse con un pago único de 2,500 pesos ante el Gobierno Federal, más los costos locales de placas.

Pasos para regularizar tu auto

Cita en línea: debes registrarte en el portal oficial del REPUVE.

Pago: realizar el depósito de 2.500 pesos en los bancos autorizados.

Inspección: llevar el vehículo al módulo asignado con el título de propiedad y comprobante de domicilio.

Placas locales: una vez obtenida la constancia del REPUVE, acudir a la Oficina Fiscal para tramitar las placas de Tamaulipas.

