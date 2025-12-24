Plan Bodega: pasos para afiliarte y ser un beneficiario en tu comunidad

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio para el Comercio Nacional, continúa el despliegue del "Plan Bodega", una iniciativa diseñada para garantizar el acceso de las familias venezolanas a productos de alta calidad a precios competitivos.

Este programa busca transformar la dinámica comercial en los sectores populares, permitiendo que los alimentos lleguen directamente desde el productor hasta el consumidor final, eliminando los márgenes de ganancia de los intermediarios.

Para el éxito de este esquema, la Banca Pública asumió un rol protagónico al otorgar los financiamientos necesarios que permiten la circulación de alimentos bajo un modelo de consignación.

Asimismo, el sector privado se ha sumado a la iniciativa suministrando productos esenciales como carnes, lácteos y embutidos, asegurando que las estanterías de las bodegas locales cuenten con variedad y frescura para el beneficio del entorno vecinal.

Según la información oficial, para que una comunidad sea beneficiada, los vecinos deben organizarse y elegir a los miembros de las Brigadas Territoriales de Acción (BTA).

Estas brigadas son el corazón operativo del proyecto, ya que tienen la responsabilidad de seleccionar los establecimientos que participarán, además de brindar acompañamiento técnico, asesoría y control social durante todas las etapas de distribución.

Con esta estructura, el Plan Bodega no solo busca aliviar el bolsillo del ciudadano, sino también fortalecer el tejido social a través de la autogestión.

