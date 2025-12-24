Cero tolerancia en las autopistas: conoce los puntos de control de sobriedad activos hoy en Miami-Dade

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de la ciudad de Miami han activado desde la tarde de hoy un dispositivo especial de vigilancia vial que abarca las rutas de mayor tránsito, como la I-95, la Palmetto Expressway y la Dolphin Expressway.

El plan operativo contempla la instalación de estaciones de revisión técnica y de alcoholemia en sectores estratégicos para prevenir incidentes relacionados con el consumo de bebidas durante las celebraciones de Nochebuena. Este despliegue cuenta con el apoyo de unidades encubiertas y patrullas rotuladas que supervisan el cumplimiento de los límites de velocidad y el uso de cinturones de seguridad en todo el condado.

Controles en zonas de alta afluencia

El operativo se concentra en establecer puntos de control de sobriedad (DUI Checkpoints) en las salidas de centros de entretenimiento y áreas de alta concentración de restaurantes en zonas como Brickell, Wynwood y Coral Gables.

Los oficiales de Miami-Dade realizan paradas selectivas para verificar el estado de los conductores, aplicando una política de "cero tolerancia" ante infracciones que comprometan la seguridad colectiva. Estas acciones son respaldadas por la División de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), organismo encargado de la seguridad en las vías de todo el estado y responsable de la gestión de datos oficiales sobre colisiones y citaciones de tráfico.

Sobre la ejecución de estos controles, el oficial de la FHP, Joe Sánchez, ha declarado en operativos similares:

"Nuestra meta es cero fatalidades; queremos que la gente celebre, pero que designe a un conductor sobrio o use servicios de transporte compartido".

Estrategia estatal contra la siniestralidad

Debido a su geografía, el crecimiento poblacional y la industria turística, Florida registra históricamente algunas de las tasas de mortalidad vial más altas de la nación. Para enfrentar esta situación, se implementa la iniciativa "Arrive Alive" (Llegar Vivo), el primer programa estatal basado en datos que unifica a todas las agencias de seguridad pública. Este esfuerzo colaborativo busca implementar campañas nacionales de educación y cumplimiento de la ley para reducir las cifras de accidentes fatales, especialmente en fechas de alto riesgo como la Nochebuena.

Además de la fiscalización, el plan incluye el despliegue de unidades de asistencia mecánica gratuita en las autopistas estatales de Miami. Este servicio busca atender de forma expedita a cualquier vehículo que presente fallas de motor, neumáticos desinflados o falta de combustible, evitando que los conductores permanezcan detenidos en los hombrillos. Los residentes que experimenten dificultades técnicas pueden solicitar este apoyo gratuito marcando el *FHP (*347), servicio que operará de forma continua durante toda la madrugada para garantizar que el retorno de las familias sea seguro.

