Aeropuerto de Miami establece nueva restricción en sus puntos de control: solo estos pasajeros podrán evitar filas

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) activo un avanzado sistema que promete agilizar el paso por los controles de seguridad.

Desde el pasado 17 de diciembre, esta tecnología permite que los viajeros verifiquen su identidad en menos de cinco segundos, eliminando la necesidad de presentar documentos físicos ante un agente en la primera etapa de revisión.

De acuerdo con El Tiempo, la implementación llega en un momento clave para gestionar el alto flujo de pasajeros de la temporada navideña.

Además, funciona como una prueba operativa fundamental antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento en el que se espera que Miami reciba a millones de visitantes internacionales.

¿Cómo funciona el sistema?

El uso de estas nuevas puertas es simple y no requiere contacto físico. El pasajero debe escanear su pase de abordar en la entrada de la zona de seguridad y pararse frente a una pantalla con cámara.

El sistema toma una fotografía en vivo y la compara instantáneamente con las imágenes de identidad almacenadas en su base de datos.

Si los datos coinciden, las puertas se abren automáticamente para que el viajero pase directamente a la revisión de maletas.

¿Quiénes pueden usarlo?

Por el momento, este beneficio no es para todos los pasajeros. El sistema está integrado exclusivamente en los carriles de TSA PreCheck y es operado por la empresa CLEAR.

Para utilizarlo, es necesario cumplir con dos requisitos:

Tener una membresía de CLEAR Plus, que tiene un costo anual de 209 dólares.

Estar inscrito en el programa federal TSA PreCheck, que cuesta 79.95 dólares por cinco años.

Los viajeros que no cuenten con ambos servicios deberán seguir utilizando las filas convencionales y mostrar su identificación física a los oficiales de seguridad.

Alianza sin costo público

Un dato relevante es que esta modernización no utilizó fondos de los contribuyentes. Se trata de una colaboración donde la empresa privada CLEAR cubrió la totalidad de los gastos de los equipos e instalación.

A cambio, la agencia de seguridad nacional (TSA) mejora la fluidez en sus puntos de control más saturados.

Rumbo al Mundial 2026

Miami no es la única ciudad preparándose para la cita mundialista; sistemas similares se están probando en aeropuertos de Washington y Seattle.

El gobierno busca que este modelo de "identidad digital" ayude a absorber el impacto de los 20 millones de visitantes adicionales que se calculan para el torneo.

De hecho, se estudia conectar estos sistemas con una nueva plataforma de visas prioritarias para que los aficionados con entrada al estadio tengan un ingreso al país mucho más veloz.

