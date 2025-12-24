Emergencias no toman vacaciones: clínicas veterinarias abiertas las 24 horas en Navidad

Suscríbete a nuestros canales

La salud de los animales constituye una preocupación central para los caraqueños durante las festividades decembrinas.

Las emergencias por ingesta de alimentos prohibidos como chocolate o huesos del relleno de la hallaca y el estrés provocado por la pirotecnia aumentan la demanda de servicios en fechas críticas del 24, 25 y 31 de diciembre.

Para responder a esta necesidad, una red de clínicas veterinarias en Caracas confirma que mantendrá su operatividad las 24 horas del día.

Garantizando servicios de hospitalización, cirugía de urgencia y laboratorio clínico sin interrupciones por el asueto navideño.

Dónde acudir en caso de crisis

La organización previa de los datos de contacto puede marcar la diferencia en una situación de vida o muerte para una mascota.

La clínica veterinaria con oftalmología, Grupo centro veterinario, atiende las 24 horas en sus tres sedes:

Centro Veterinario La Trinidad.

Centro Veterinario San Román.

Centro Veterinario Chuao.

Los resultados de laboratorio y radiología digital demora al menos 20 minutos, además cuentan con equipos de última generación y hospitalización climatizada para cada mascota.

Se puede contactar al WhatsApp al: 0414-292-1506.

Tu Veterinario 24: Mantiene dos sedes clave para la capital. La sede de Bello Monte atiende por el 0212-753-41-18, mientras que la sede de El Paraíso responde al 0212-462-78-08.

Misión Nevado: Aunque sus servicios suelen ser de lunes a viernes, el Centro Veterinario Integral (CVI) ubicado en Nuevo Circo suele activar guardias especiales de emergencia durante los días feriados nacionales, como el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Peligros decembrinos

Los médicos veterinarios que cubren los turnos de Navidad reportan un patrón claro en las consultas de emergencia.

El consumo de sobras de comida encabeza la lista de causas de ingreso. Alimentos como las pasas, la cebolla, el ajo y las grasas en exceso presentes en el guiso.

Esto puede provocar cuadros de diarrea severa hasta pancreatitis aguda y fallas renales.

El miedo extremo a los fuegos artificiales causa que muchos perros y gatos intenten escapar, resultando en accidentes de tránsito o caídas desde balcones.

Los especialistas instan a los dueños a no automedicar a sus mascotas con tranquilizantes humanos, sino a buscar el asesoramiento profesional en estos centros de guardia para administrar dosis seguras de sedantes veterinarios.

Costos y consideraciones del servicio

Es importante que los dueños de mascotas comprendan que los servicios de emergencia fuera del horario habitual suelen acarrear tarifas diferenciadas.

El costo base de la consulta puede oscilar entre los $ 30- $ 60, dependiendo de la clínica y la gravedad del caso.

La mayoría de estos centros aceptan diversas modalidades de pago, incluyendo dólares en efectivo, transferencias internacionales (Zelle) y pago móvil a la tasa oficial.

Se recomienda que, si la mascota presenta síntomas leves durante el día, se busque atención en horarios regulares para evitar los costos de emergencia

La mejor manera de disfrutar la Navidad es mantener a las mascotas en un lugar seguro y aislado del ruido durante la quema de pirotecnia, utilizando música relajante o técnicas de vendaje compresivo.

La prevención y el conocimiento de los centros abiertos las 24 horas permite que las familias celebren con tranquilidad de saber que sus compañeros fieles están protegidos.

