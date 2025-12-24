Trámites

Así puede realizar el pago de tasas y aranceles a través del Portal de Pago Móvil del Saren

Aquí tienes el instructivo del organismo para este procedimiento

Por Selene Rivera
Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 09:30 pm

El Servicio Autónomo de Registro y Notarías (Saren) permite a los ciudadanos realizar el pago de tasas y aranceles de manera sencilla y rápida.

Por eso, pone a disposición de los ciudadanos y usuarios, el instructivo para el pago por concepto de tasas y aranceles del Saren a través de pago móvil.

A través de su cuenta en Instagram, el Saren indicó cuáles son los pasos a seguir en el portal de pago móvil para ello.

Portal de Pago Móvil ante el Saren

  • Ingrese al sistema de solicitudes en línea Saren
  • Ubique la pestaña Portal de Pago Móvil
  • Dar clic en Acciones / Pago Móvil
  • Ingrese los datos solicitados para realizar el pago
  • Confirme sus datos
  • Ingrese el código que le proporcionará su banco (Clave Dinámica)
  • El sistema le indicará que la transacción fue exitosa

 

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Florida
Nueva York
Estados Unidos
tEXAS
Martes 23 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América