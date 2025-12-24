Así puede realizar el pago de tasas y aranceles a través del Portal de Pago Móvil del Saren

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Autónomo de Registro y Notarías (Saren) permite a los ciudadanos realizar el pago de tasas y aranceles de manera sencilla y rápida.

Por eso, pone a disposición de los ciudadanos y usuarios, el instructivo para el pago por concepto de tasas y aranceles del Saren a través de pago móvil.

A través de su cuenta en Instagram, el Saren indicó cuáles son los pasos a seguir en el portal de pago móvil para ello.

Portal de Pago Móvil ante el Saren

Ingrese al sistema de solicitudes en línea Saren

Ubique la pestaña Portal de Pago Móvil

Dar clic en Acciones / Pago Móvil

Ingrese los datos solicitados para realizar el pago

Confirme sus datos

Ingrese el código que le proporcionará su banco (Clave Dinámica)

El sistema le indicará que la transacción fue exitosa

