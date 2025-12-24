Así puede realizar el pago de tasas y aranceles a través del Portal de Pago Móvil del Saren

El Servicio Autónomo de Registro y Notarías (Saren) permite a los ciudadanos realizar el pago de tasas y aranceles de manera sencilla y rápida.
Por eso, pone a disposición de los ciudadanos y usuarios, el instructivo para el pago por concepto de tasas y aranceles del Saren a través de pago móvil.
A través de su cuenta en Instagram, el Saren indicó cuáles son los pasos a seguir en el portal de pago móvil para ello.
Portal de Pago Móvil ante el Saren
- Ingrese al sistema de solicitudes en línea Saren
- Ubique la pestaña Portal de Pago Móvil
- Dar clic en Acciones / Pago Móvil
- Ingrese los datos solicitados para realizar el pago
- Confirme sus datos
- Ingrese el código que le proporcionará su banco (Clave Dinámica)
- El sistema le indicará que la transacción fue exitosa
Visita nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube