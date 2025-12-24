Menos multas y remolques: conoce el nuevo sistema de parqueo por lado alterno durante tormentas en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades locales han decidido modificar las normas vigentes de estacionamiento ante la llegada de condiciones climáticas extremas en temporada invernal.

Este ajuste responde directamente a los desafíos que surgen con la acumulación de nieve en las vías públicas. Se busca optimizar el flujo vehicular y los trabajos de remoción de obstáculos durante periodos de alta demanda.

Las organizaciones municipales han evaluado diversas opciones para abordar estas situaciones recurrentes. El enfoque seleccionado prioriza la movilidad en momentos de crisis sin generar interrupciones innecesarias en la rutina diaria de los habitantes. Las nuevas directrices forman parte de un plan integral para gestionar mejor los recursos disponibles.

Detalles del nuevo sistema

El esquema establece una rotación clara por lado de calle, determinada por la paridad del año calendario en curso. En años pares, la restricción afecta exclusivamente al lado de las vías designadas para estas operaciones. En años impares, el impacto recae solo en el lado impar de esas mismas calles. Esta alternancia permite un uso equitativo de los espacios a lo largo del tiempo.

La norma entra en vigor únicamente durante las prohibiciones declaradas por acumulación de nieve o hielo que alcanzan dos pulgadas o más. Estas medidas se limitan a las arterias de emergencia previamente identificadas en el mapa oficial de la ciudad. No se extienden a zonas residenciales comunes ni a vías secundarias, manteniendo la normalidad en la mayoría de los sectores urbanos.

Funcionamiento desde 2026

Chelsea, en Massachusetts, pone en marcha el sistema a partir del 1 de enero de 2026, año par en el calendario. En tales emergencias, los vehículos estacionados en el lado par de las arterias deben ser reubicados temporalmente.

Las autoridades locales activan notificaciones a través de canales como alertas por mensaje de texto, publicaciones en redes sociales y anuncios en la página web municipal. Además, se colocan señales visibles en las zonas afectadas para informar a los conductores en tiempo real.

El administrador municipal Fidel Maltez indicó que esta iniciativa surgió de consultas con la comunidad y observaciones de prácticas en municipios cercanos. Cate Fox-Lent, comisionada del Departamento de Obras Públicas, confirmó que el objetivo es equilibrar la seguridad vial con las necesidades cotidianas de los residentes.

