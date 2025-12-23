Bomberos de Miami Dade: recomiendan regalar estos equipos en Navidad

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Bomberos de Miami ha iniciado una campaña de concienciación para incentivar la cultura de la prevención durante las festividades decembrinas. Ante el incremento de incidentes relacionados con incendios de cocina, fallas eléctricas en decoraciones y accidentes viales, las autoridades sugieren sustituir los regalos convencionales por artículos de seguridad funcional. La iniciativa busca dotar a los ciudadanos de herramientas que permitan una respuesta inmediata ante emergencias en el hogar o en la carretera.

Equipamiento básico para vehículos

Las estadísticas manejadas por los cuerpos de rescate indican que una parte considerable de los fallecimientos anuales ocurre cuando las personas intentan realizar reparaciones mecánicas sin la visibilidad o las herramientas adecuadas. Por ello, se recomienda la adquisición de kits que incluyan luces de neón, linternas que no requieran baterías y herramientas de rescate multipropósito. Estos dispositivos permiten cortar cinturones de seguridad o romper cristales en caso de quedar atrapado tras una colisión.

Al respecto, Erika Benítez, directora de medios del Departamento de Bomberos de Miami, señaló:

"Vemos que más de 300 personas mueren anualmente tratando de arreglar su auto; entonces, tener todo este equipo de emergencia es muy importante". También es importante portar extintores compactos en la cabina del vehículo y botiquines que incluyan torniquetes para detener hemorragias graves", explicó Benitez.

Seguridad para el hogar y adultos mayores

En el ámbito doméstico, el foco se centra en la instalación de detectores de humo y de monóxido de carbono, especialmente en un mes donde el uso de estufas y árboles de Navidad aumenta las probabilidades de incendios.

Para las viviendas donde residen personas de la tercera edad, los especialistas sugieren la entrega de alarmas personales que se activan ante caídas, así como luces nocturnas de sensor para evitar tropiezos en pasillos y zonas oscuras.

Benítez enfatizó la utilidad de estos objetos frente a los obsequios tradicionales:

"A veces no pensamos en estas cosas, pero son regalos que pueden salvar vidas. Durante las épocas navideñas vemos que la principal causa de incendios en el hogar es debido a la cocina y los arbolitos".

Además de los equipos físicos, las autoridades recomiendan que cada familia diseñe y practique un plan de escape para casos de desorientación por humo.

