Viajes gratis con Uber este 24 de diciembre en Miami: sepa quiénes pueden beneficiarse y cómo

Suscríbete a nuestros canales

En Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), y solo por esta Nochebuena, residentes que hacen vida en la ciudad podrán aprovechar la oferta de hacer uso de un viaje gratis con Uber, siempre y cuando su viaje no exceda cierto monto, sepa más.

Se trata del bufete de abogados Amanda Demanda Law Group de Miami, el cual estará financiando viajes como parte de una iniciativa comunitaria.

Se están ofreciendo vales de hasta $15 para usuarios elegibles.

La intención de esta iniciativa es ayudar a prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol, el cual puede ser mayor durante esta fecha festiva.

El bufete financia los viajes como parte de una iniciativa de seguridad comunitaria.

Esto quiere decir que, aquellos que saldrán esta noche a celebrar -y tomar unas copas- podrán retornar sin necesidad de arriesgarse a conducir de forma irresponsable bajo los efectos del alcohol.

“El bienestar de nuestra comunidad es fundamental para todo lo que hacemos (…) Esta campaña busca celebrar de forma responsable y garantizar que las fiestas sigan siendo una época alegre y segura para todos”, declaró el bufete en un comunicado.

Conozca los detalles sobre los viajes gratuitos en Uber

De hecho, se ha dado a conocer que hay mil vales de Uber disponibles, con un valor de hasta $15, para viajes de ida para usuarios mayores de 21 años.

Vale la pena destacar que, los vales se otorgan por orden de llegada.

Así puede obtener el suyo:

Los solicitantes pueden recibir un vale a través de una solicitud en línea.

La solicitud requiere el nombre completo, correo electrónico y número de teléfono del usuario: Nochebuena | Amanda Demanda Injury Lawyers.

Se especifica que las atracciones deben estar en las zonas de Miami-Dade y Broward. Además, los paseos deben hacerse entre las 17:00 de Nochebuena y las 5:00 del día de Navidad.

Este es válido para un viaje de ida a un destino y se limita un reembolso por persona.

Una vez seleccionado, los usuarios elegibles recibirán un enlace por correo electrónico para cargar automáticamente el vale en su aplicación de Uber.

AAA también ofrece viajes gratis

Por otra parte, la Asociación Americana del Automóvil (AAA) también estará otorgando un beneficio navideño por la festividad.

El club automovilístico ofrece su programa Tow To Go del 24 de diciembre al 2 de enero.

Llamando al 855-2-TOW-2-GO, los conductores ebrios pueden obtener un servicio de grúa confidencial y gratuito hasta su domicilio, dentro de una distancia de 10 millas.

Lo mejor de todo es que no es necesario ser miembro de AAA para aprovechar el beneficio.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube