Operación Highway Sentinel en California: ICE detuvo a más de 100 indocumentados, sepa sobre sus nacionalidades

Las cruzadas migratorias en Estados Unidos (EEUU) no han cesado, al contrario, las autoridades migratorias siguen dando a conocer los resultados de sus intervenciones, lo que ha elevado a gran escala la detención y deportación de indocumentados.

Esta vez se ha dado a conocer que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizó la detención de más de 100 camioneros extranjeros indocumentados que se encontraban dentro de California.

Dichas detenciones fueron realizadas en el marco de la operación denominada “Highway Sentinel”, una operación coordinada enfocada en retirar de las carreteras a conductores considerados un riesgo para la seguridad pública.

Se informó que, entre los más de 100 camioneros (101 según el reporte) detenidos se encontraban inmigrantes ilegales originarios de diversos países.

El ICE señaló que los arrestados procedían de:

India, México, Colombia, Uzbekistán, Ucrania, Nicaragua, Rusia, Georgia, Venezuela, El Salvador y Honduras.

Las autoridades reiteraron que estas 101 personas obtuvieron o utilizaban licencias comerciales (CDL) mientras estaban en el país de forma irregular.

La agencia argumenta que esto es una "vulnerabilidad de seguridad" porque los camiones pesados pueden ser usados como armas o para tráfico a gran escala.

Sin embargo, las autoridades no dieron detalles adicionales sobre el estatus actual de los detenidos ni los procesos migratorios que enfrentarán tras su arresto.

Detalles y contexto sobre el operativo del ICE

El Director Interino de ICE, Patrick J. Lechleitner, confirmó que el objetivo eran "no ciudadanos que representaban una amenaza a la seguridad pública" y que ya estaban bajo el radar por incidentes previos o por su estatus migratorio.

En sus declaraciones de ayer y hoy, ICE enfatizó que entre los 101 detenidos hay individuos con condenas por:

Homicidio vehicular y conducción temeraria.

DUI (Conducir bajo la influencia del alcohol o drogas).

Asalto agravado y delitos sexuales.

Highway Sentinel fue lanzada luego de múltiples accidentes fatales registrados en varios puntos del país, en donde fallecieron ocho personas.

Recordemos que se argumentó que los conductores inmigrantes que estuvieron involucrados en dichos accidentes contaban con permisos de conducir comerciales (CDL) expedidos en California, a pesar de su situación migratoria.

Debido a ello, las autoridades federales indicaron que estos hechos han generado una creciente preocupación sobre la seguridad vial a nivel nacional.

El ICE aseguró que las políticas de concesión de licencias comerciales del estado están teniendo consecuencias más allá de sus fronteras.

Y es que afirmaron que, los accidentes relacionados con estos conductores, han ocurrido en estados como California, Florida y Oregón.

En este sentido, Madison Sheahan, funcionaria de ICE, responsabilizó directamente a las políticas del estado por los riesgos detectados.

“Estos conductores obtienen sus permisos, abandonan California y luego siembran el terror en las carreteras de todo el país”, dijo Sheahan.

