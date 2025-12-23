¡Cuidado con el brindis! Cómo identificar bebidas alcohólicas falsas según el SAT este Fin de Año

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de las fiestas decembrinas a México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido una alerta urgente para los consumidores: la proliferación de alcohol adulterado y pirata en el mercado.

Para garantizar que tu brindis no ponga en riesgo tu salud ni tu cartera, el fisco recordó que todas las botellas con capacidad menor a cinco litros deben contar con marbetes de seguridad, etiquetas oficiales que certifican la legalidad del producto.

La clave está en el color: verde o vino

El SAT es enfático en que la primera señal de alerta es el color del distintivo. De acuerdo con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los fabricantes e importadores deben adherir estas etiquetas de forma obligatoria:

Marbete Verde: Exclusivo para bebidas de producción nacional (como tequila, mezcal o vino mexicano).

Marbete Vino: Obligatorio para todas las bebidas importadas (como whisky, vodka o ron extranjero).

¿Cómo detectar una botella falsa en segundos?

No basta con que la botella tenga la etiqueta; es necesario verificar su autenticidad. El SAT recomienda seguir estos pasos antes de abrir cualquier envase:

Escanea el código QR: Todo marbete debe incluir un QR funcional. Al escanearlo con tu celular, la información desplegada debe coincidir exactamente con la marca, el fabricante y la procedencia de la botella que tienes en la mano. Revisa la calidad: Las etiquetas piratas suelen tener tinta de mala calidad, tipografía borrosa o estar pegadas de forma irregular. Ubicación: El distintivo debe estar visible en la etiqueta, contraetiqueta o como una etiqueta complementaria adherida al cuerpo del envase.

Festejos con responsabilidad: No solo importa lo que bebes

Además de vigilar la procedencia del alcohol para evitar daños severos a la salud por adulteración, la Secretaría de Salud instó a la población a no bajar la guardia en las carreteras.

El consumo de alcohol, incluso si es legal, es la principal causa de accidentes viales en esta temporada. Entre las recomendaciones clave destacan: el uso obligatorio del cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y, bajo ninguna circunstancia, conducir si se ha ingerido alcohol.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube