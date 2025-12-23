De interés

¡Cuidado con el brindis! Cómo identificar bebidas alcohólicas falsas según el SAT este Fin de Año

El SAT es enfático en que la primera señal de alerta es el color del distintivo de la botella 

Por Martín Sojo
Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 04:11 pm

Con la llegada de las fiestas decembrinas a México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido una alerta urgente para los consumidores: la proliferación de alcohol adulterado y pirata en el mercado.

Para garantizar que tu brindis no ponga en riesgo tu salud ni tu cartera, el fisco recordó que todas las botellas con capacidad menor a cinco litros deben contar con marbetes de seguridad, etiquetas oficiales que certifican la legalidad del producto.

La clave está en el color: verde o vino

El SAT es enfático en que la primera señal de alerta es el color del distintivo. De acuerdo con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los fabricantes e importadores deben adherir estas etiquetas de forma obligatoria:

  • Marbete Verde: Exclusivo para bebidas de producción nacional (como tequila, mezcal o vino mexicano).

  • Marbete Vino: Obligatorio para todas las bebidas importadas (como whisky, vodka o ron extranjero).

¿Cómo detectar una botella falsa en segundos?

No basta con que la botella tenga la etiqueta; es necesario verificar su autenticidad. El SAT recomienda seguir estos pasos antes de abrir cualquier envase:

  1. Escanea el código QR: Todo marbete debe incluir un QR funcional. Al escanearlo con tu celular, la información desplegada debe coincidir exactamente con la marca, el fabricante y la procedencia de la botella que tienes en la mano.

  2. Revisa la calidad: Las etiquetas piratas suelen tener tinta de mala calidad, tipografía borrosa o estar pegadas de forma irregular.

  3. Ubicación: El distintivo debe estar visible en la etiqueta, contraetiqueta o como una etiqueta complementaria adherida al cuerpo del envase.

Festejos con responsabilidad: No solo importa lo que bebes

Además de vigilar la procedencia del alcohol para evitar daños severos a la salud por adulteración, la Secretaría de Salud instó a la población a no bajar la guardia en las carreteras.

El consumo de alcohol, incluso si es legal, es la principal causa de accidentes viales en esta temporada. Entre las recomendaciones clave destacan: el uso obligatorio del cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y, bajo ninguna circunstancia, conducir si se ha ingerido alcohol.

