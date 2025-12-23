Más que una cena: el ritual del lechón asado que une a cubanos y dominicanos durante Navidad en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, la Navidad para millones de familias hispanas, especialmente de origen cubano y dominicano, no se anuncia con nieve, sino con el aroma penetrante del mojo y el carbón.

El lechón asado es mucho más que un plato; es el tejido social que une a las comunidades en el exilio, convirtiendo los patios de Miami, Nueva Jersey o Nueva York en extensiones del Caribe.

Esta tradición, que sobrevive al frío del norte, celebra una historia que comenzó hace más de 500 años.

De Colón a las mesas de la diáspora

El origen de este festín se remonta a 1493, cuando Cristóbal Colón introdujo los primeros ocho cerdos en La Española (República Dominicana y Haití).

Estos animales, identificados como cochinos negros canarios, se multiplicaron con tal rapidez por las Antillas que pronto superaron en número y resistencia a las ovejas españolas.

En Cuba, durante los siglos XVI y XVII, la falta de cordero obligó a los colonos a sustituirlo por el lechón en sus celebraciones más sagradas.

Para el siglo XIX, la técnica de asar el cerdo entero en una vara o espiedo sobre carbón vegetal se consolidó como el rito indiscutible de la Nochebuena, una herencia que los inmigrantes llevaron consigo a EE. UU. como su tesoro cultural más preciado.

La receta: cómo preparar un auténtico lechón asado

Para deleitar a una familia de diez personas, el secreto reside en el marinado y la paciencia. Aquí te compartimos la fórmula clásica:

Ingredientes esenciales:

1 lechón (10-12 libras) preparado para asar.

4 dientes de ajo triturados y 1 cebolla picada.

Jugo de naranja agria (o lima).

¼ de taza de aceite de oliva o mantequilla derretida.

Especias: Sal, pimienta, ½ cucharadita de clavos molidos y hierbas mixtas (laurel, tomillo, perejil).

El paso a paso:

Preparación: Lava el lechón con agua fría y sécalo perfectamente. Salpimienta generosamente por dentro y por fuera. El Relleno: Introduce la cebolla picada en la cavidad y cierra la abertura con hilo de cocina o pinchos. Un truco clásico: coloca una bola de papel aluminio en la boca del cerdo para que permanezca abierta durante la cocción. El Adobo: Frota toda la piel con la mezcla de ajo, hierbas y clavos. Barniza con el aceite o la mantequilla para lograr una piel crujiente. El Horno: Cúbrelo con papel aluminio y llévalo al horno a 160°C (325°F) durante tres horas. El Toque Final: Retira el aluminio al final para que la piel dore. Al sacar, sustituye el papel de la boca por una manzana roja o una naranja. Deja reposar 15 minutos antes de trinchar.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube