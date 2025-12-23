Accidentes en Navidad: las ciudades de EEUU más vulnerables durante las celebraciones

Suscríbete a nuestros canales

Las festividades navideñas traen consigo alegría, pero también un incremento alarmante en los riesgos viales.

Según el más reciente Allstate Holiday Driver Report 2025, la combinación de condiciones invernales y el aumento masivo de conductores fuera de su estado habitual convierte a ciertas ciudades en verdaderas trampas de asfalto durante diciembre.

A continuación, analizamos cuáles son las urbes con mayor peligro de colisión y qué factores están impulsando estas estadísticas.

Ciudades de EEUU con mayor caída en seguridad invernal durante Navidad

El informe oficial de la aseguradora, consultado a través del Allstate Newsroom (diciembre 2025), revela un dato impactante: ciudades que suelen ser seguras durante el año sufren un desplome drástico en sus rankings de seguridad al llegar el invierno.

Madison, Wisconsin, encabeza esta lista negativa. Según los datos de Allstate, esta ciudad sufrió una caída estrepitosa de 128 puestos en el ranking de seguridad vial durante la temporada de finales de otoño e invierno. Le siguen de cerca:

Anchorage, Alaska: Bajó 121 lugares.

Honolulu, Hawái: Descendió 102 puestos (debido al aumento de turistas y tráfico denso).

Gainesville, Florida: Cayó 97 posiciones.

Tallahassee, Florida: Perdió 86 lugares.

El "factor turista": el peligro de los conductores foráneos

Uno de los hallazgos más interesantes del estudio es el aumento de conductores de otros estados en áreas cálidas.

Las ciudades "Snowbird" (destinos de invierno para quienes buscan escapar del frío) experimentan picos de riesgo, ya que estos conductores no están familiarizados con las rutas locales.

Según la información de la fuente oficial, Phoenix, Arizona, se destaca a nivel nacional con un impresionante aumento del 94% en conductores de fuera del estado durante las vacaciones.

En Florida, ciudades como Orlando (+75%) y Tampa (+56%) también enfrentan una congestión vehicular que incrementa notablemente la probabilidad de accidentes.

Ranking de las ciudades más riesgosas por colisión en Navidad

Si echamos un vistazo al panorama general de 2025 (incluyendo el America's Best Drivers Report), el noreste de Estados Unidos sigue siendo la región con los conductores más propensos a accidentes. Las ciudades que encabezan la lista en riesgo de colisión son:

Boston, MA (la más riesgosa del país).

Washington, D.C.

Baltimore, MD.

Worcester, MA.

Glendale, CA.

En estas áreas, la probabilidad de tener un accidente es considerablemente mayor que el promedio nacional, y se agrava durante la Navidad debido al hielo, la nieve y las distracciones al volante.

Consejos para mantenerse seguros durante las festividades

Allstate aconseja a los conductores que eviten usar el teléfono móvil, ya que los informes muestran que el uso del celular se dispara en estas fechas.

También sugieren que los viajes largos se realicen entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m., ya que son las horas con menos incidentes registrados en su base de datos de siniestros.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



