Tragedia en Miami-Dade: muere mujer baleada por oficiales durante intervención

El fallecimiento de una residente de 52 años durante un operativo policial ha generado conmoción en el sector noroeste de Miami-Dade.

El incidente ocurrió luego de que familiares de la víctima, identificada como Karen Ivette Gómez, solicitaran asistencia de las autoridades a través de una llamada telefónica. El procedimiento, que inicialmente buscaba controlar una situación de crisis, derivó en el uso de fuerza letal por parte de los agentes.

Desarrollo del incidente

Los oficiales se presentaron en una vivienda ubicada entre Northwest 55th Avenue y Northwest 190th Street. Según los reportes preliminares, los agentes intentaron mediar con la mujer, quien presuntamente se encontraba armada con un cuchillo y atentaba contra su propia integridad. Durante el contacto, se produjo una descarga de una pistola eléctrica (Taser) y, de forma simultánea, un oficial accionó su arma de fuego de reglamento.

Eric García (Portavoz de la oficina del sheriff), declaró:

“A la mujer se le aplicó una descarga con una pistola eléctrica y, al mismo tiempo, un agente disparó su arma de servicio, hiriéndola”.

Traslado y deceso

Tras recibir el impacto de bala, Gómez fue atendida por unidades de Miami-Dade Fire Rescue y trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano. Los médicos confirmaron su muerte poco después del ingreso. Los familiares presentes en la escena informaron que no existían armas de fuego dentro del domicilio y cuestionaron el uso de fuerza empleado por la policía tras la llamada inicial de auxilio.

Investigación en curso

El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) ha tomado el control de las investigaciones para determinar si se cumplieron los protocolos establecidos. Esta es la medida estándar en el estado para casos que involucran disparos por parte de funcionarios de seguridad. Por su parte, la oficina del sheriff mantiene a los oficiales involucrados bajo los procedimientos administrativos correspondientes mientras se esclarecen los hechos.

El hermano de Karen Gómez, quien dijo estar demasiado afectado para hablar, dijo que Karen había estado teniendo problemas con su esposo y era suicida. También enfatizó que no había armas de fuego dentro de la vivienda. La hija de la victima, Natalie Gómez, declaró:

“Cuando mi hermana llamó pidiendo ayuda para mi mamá, escuché dos disparos y mi mamá estaba muerta. No hay ninguna pistola en mi casa. No hay ningún dueño de armas en mi casa. Ella era mi mamá, nadie merece llamar pidiendo ayuda y que le disparen. Ella era la persona más amable”.

