Vías despejadas en Manhattan: conoce las áreas donde el Departamento de Bomberos supervisa el estacionamiento este 24 de diciembre

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) ha activado este 24 de diciembre un plan de seguridad vial y operativa denominado "Cero Obstrucciones". La medida responde a la saturación de vehículos de entrega y compradores que suelen utilizar espacios restringidos para estacionarse temporalmente. Equipos motorizados recorren actualmente los cinco condados, con especial énfasis en el área de Midtown Manhattan, para asegurar que los hidrantes de agua no sean bloqueados por automóviles o acumulación de nieve.

Según la normativa vigente, cualquier vehículo que impida el acceso rápido a una toma de agua ante un incendio será remolcado de inmediato para no comprometer las labores de rescate.

Restricciones en zonas de carga e hidrantes

El operativo se enfoca en mantener la fluidez en los puntos críticos de respuesta ante emergencias. Los bomberos han instado a los ciudadanos a respetar la distancia legal de 15 pies (aproximadamente 4.5 metros) de cualquier hidrante, advirtiendo que los minutos perdidos intentando acceder al agua pueden ser fatales en un incendio estructural. Además de los vehículos particulares, las autoridades supervisan que los camiones de reparto de mercancía no obstruyan las salidas de emergencia de los locales comerciales, las cuales deben permanecer totalmente libres para la evacuación del personal y clientes ante cualquier contingencia.

Al respecto, portavoces del cuerpo de bomberos neoyorquino han sido enfáticos sobre la logística de esta noche:

"Nuestras unidades están en la calle para asegurar que, si hay un fuego, tengamos agua de inmediato; un auto mal estacionado frente a un hidrante es un riesgo para toda la cuadra. Pedimos a los conductores que no estacionen 'solo por un minuto' en zonas prohibidas; la prioridad hoy es mantener las vías de rescate totalmente despejadas".

Sanciones y medidas de remoción inmediata

A diferencia de los días habituales, este operativo de Nochebuena incluye una coordinación directa con las grúas del Departamento de Policía (NYPD) para el remolque expedito de infractores. La acumulación de nieve en las aceras ha reducido los espacios disponibles, pero esto no exime a los conductores de la responsabilidad de dejar libres las bocas de incendio. Los inspectores también están verificando que las escaleras de incendios exteriores de los edificios comerciales no estén siendo utilizadas como depósitos temporales de cajas o basura, lo cual contraviene las leyes de seguridad contra incendios de la ciudad.

El FDNY mantendrá patrullajes constantes hasta la madrugada del 25 de diciembre, enfocándose en las áreas donde el flujo de peatones y vehículos es más denso. Las autoridades recomiendan a los residentes y visitantes utilizar estacionamientos públicos o transporte masivo para evitar multas elevadas y el traslado de sus vehículos a los depósitos municipales. Para reportar una obstrucción crítica que ponga en riesgo la seguridad, los ciudadanos pueden utilizar la línea de servicios 311 o informar a los agentes que se encuentran patrullando en las zonas comerciales.

