Los requisitos que pocos conocen: la guía para unirse al prestigioso Cuerpo de Bomberos de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El proceso para ingresar al equipo de servicios médicos de emergencia del FDNY — Fire Department of New York, el organismo oficial de bomberos de la ciudad — comienza con el cumplimiento de una serie de requisitos básicos para los aspirantes.

Posteriormente, deben aprobar un examen de servicio civil y superar etapas en el proceso de contratación antes de ingresar a la academia especializada.

Esta información fue obtenida directamente del portal web oficial del FDNY, el cuerpo de bomberos de Nueva York, dirigida a quienes buscan formar parte del servicio médico de emergencia de la institución.

El comisionado del FDNY, Daniel A. Nigro, ha expresado sobre el proceso y dedicación de los miembros de EMS que:

"EMS es una profesión peligrosa. Requiere habilidad y valentía de expertos y también dedicación y compasión. Los miembros de EMS del FDNY demuestran esos rasgos miles de veces cada día".

Requisitos generales y específicos para postulantes al FDNY EMS

Los interesados en convertirse en Técnicos en Emergencias Médicas (EMT) o aprendices dentro del FDNY deben tener al menos 18 años, un diploma de escuela secundaria o su equivalente, y una licencia de conducir válida en Nueva York.

Los candidatos a EMT deben poseer una certificación EMT-B o EMT-P válida del Departamento de Salud estatal, con la precisión de que quienes tengan certificación EMT-P serán contratados solo como EMT-B.

Los aprendices deben cumplir con experiencia laboral, servicio militar o haber finalizado estudios en instituciones afiliadas al FDNY.

El Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS) administra una vez al año el examen de servicio civil para EMT y aprendices EMS, cuyos resultados determinan la lista oficial de candidatos.

Luego, los postulantes deben superar pruebas físicas, investigaciones de antecedentes y evaluaciones médicas y psicológicas para ser admitidos en la Academia EMS del FDNY, que ofrece capacitación teórica y práctica.

Salarios y Beneficios

Los miembros del FDNY EMS disfrutan de salarios competitivos y un paquete integral de beneficios, que incluye múltiples planes de salud, pago por horas extras, y planes de pensión con beneficios tras 25 años de servicio.

Más de 20 planes de salud diferentes con familiares y pareja de hecho

Horas extras, diferencial de turno y dinero para comida

Adquisición de pensión de cinco años con beneficios de pensión completos después de 25 años de servicio, compensación diferida y planes 401K disponibles

Excelentes oportunidades de promoción

Créditos para veteranos que cumplan con los requisitos

* El salario base no incluye horas extra ni otros beneficios. El salario y las vacaciones están sujetos a cambios.

Información salarial de EMT:

Número de años Salario Salario inicial $43,932 – $49,816 Después de 1 año $46,207 – $52,092 Después de 2 años $47,349 – $53,568 Después de 3 años $ 55,840 – $ 62,169 Después de 5 años $68,700 – $76,028

Información sobre el salario de los aprendices de EMS:

Número de años Salario A partir de 3 meses $36,330 3 meses hasta 1er año $43,932 – $49,816 Después de 1 año $46,207 – $52,092 Después de 2 años $47,349 – $53,568 Después de 3 años $55,840 – $62,169 Después de 5 años $68,700 – $76,028

Información sobre el salario de paramédico:

Número de años Salario Salario inicial $58,088 – $63,974 Después de 1 año $63,705 – $69,924 Después de 2 años $ 66,508 – $ 72,837 Después de 3 años $74,514 – $81,843 Después de 5 años $86,348 – $95,243

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube