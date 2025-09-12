Los requisitos que pocos conocen: la guía para unirse al prestigioso Cuerpo de Bomberos de Nueva York

El proceso para ingresar al equipo de servicios médicos de emergencia del FDNY — Fire Department of New York, el organismo oficial de bomberos de la ciudad — comienza con el cumplimiento de una serie de requisitos básicos para los aspirantes.
Posteriormente, deben aprobar un examen de servicio civil y superar etapas en el proceso de contratación antes de ingresar a la academia especializada.
Esta información fue obtenida directamente del portal web oficial del FDNY, el cuerpo de bomberos de Nueva York, dirigida a quienes buscan formar parte del servicio médico de emergencia de la institución.
El comisionado del FDNY, Daniel A. Nigro, ha expresado sobre el proceso y dedicación de los miembros de EMS que:
"EMS es una profesión peligrosa. Requiere habilidad y valentía de expertos y también dedicación y compasión. Los miembros de EMS del FDNY demuestran esos rasgos miles de veces cada día".
Requisitos generales y específicos para postulantes al FDNY EMS
Los interesados en convertirse en Técnicos en Emergencias Médicas (EMT) o aprendices dentro del FDNY deben tener al menos 18 años, un diploma de escuela secundaria o su equivalente, y una licencia de conducir válida en Nueva York.
Los candidatos a EMT deben poseer una certificación EMT-B o EMT-P válida del Departamento de Salud estatal, con la precisión de que quienes tengan certificación EMT-P serán contratados solo como EMT-B.
Los aprendices deben cumplir con experiencia laboral, servicio militar o haber finalizado estudios en instituciones afiliadas al FDNY.
El Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS) administra una vez al año el examen de servicio civil para EMT y aprendices EMS, cuyos resultados determinan la lista oficial de candidatos.
Luego, los postulantes deben superar pruebas físicas, investigaciones de antecedentes y evaluaciones médicas y psicológicas para ser admitidos en la Academia EMS del FDNY, que ofrece capacitación teórica y práctica.
Salarios y Beneficios
Los miembros del FDNY EMS disfrutan de salarios competitivos y un paquete integral de beneficios, que incluye múltiples planes de salud, pago por horas extras, y planes de pensión con beneficios tras 25 años de servicio.
- Más de 20 planes de salud diferentes con familiares y pareja de hecho
- Horas extras, diferencial de turno y dinero para comida
- Adquisición de pensión de cinco años con beneficios de pensión completos después de 25 años de servicio, compensación diferida y planes 401K disponibles
- Excelentes oportunidades de promoción
- Créditos para veteranos que cumplan con los requisitos
* El salario base no incluye horas extra ni otros beneficios. El salario y las vacaciones están sujetos a cambios.
Información salarial de EMT:
|Número de años
|Salario
|Salario inicial
|$43,932 – $49,816
|Después de 1 año
|$46,207 – $52,092
|Después de 2 años
|$47,349 – $53,568
|Después de 3 años
|$ 55,840 – $ 62,169
|Después de 5 años
|$68,700 – $76,028
Información sobre el salario de los aprendices de EMS:
|Número de años
|Salario
|A partir de 3 meses
|$36,330
|3 meses hasta 1er año
|$43,932 – $49,816
|Después de 1 año
|$46,207 – $52,092
|Después de 2 años
|$47,349 – $53,568
|Después de 3 años
|$55,840 – $62,169
|Después de 5 años
|$68,700 – $76,028
Información sobre el salario de paramédico:
|Número de años
|Salario
|Salario inicial
|$58,088 – $63,974
|Después de 1 año
|$63,705 – $69,924
|Después de 2 años
|$ 66,508 – $ 72,837
|Después de 3 años
|$74,514 – $81,843
|Después de 5 años
|$86,348 – $95,243
