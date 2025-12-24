¿Olvidaste la clave para ingresar a la App de SUVE? Sigue estos pasos para recuperarla

Suscríbete a nuestros canales

El Metro de Caracas ratifica la operatividad de la aplicación móvil del Sistema Unificado de Validación de Entradas (SUVE). Esta herramienta digital está diseñada para que los pasajeros del sistema subterráneo gestionen de forma remota tanto el saldo de sus tarjetas como la verificación de sus datos, optimizando el acceso al transporte público.

Para comenzar a utilizar las funciones de la aplicación, el ciudadano debe cumplir con un protocolo de inscripción dividido en cuatro etapas básicas. El primer paso consiste en buscar y descargar la herramienta desde la tienda Google Play Store.

Una vez instalada, el usuario debe pulsar la opción “Registrarse” y rellenar el formulario de datos personales solicitado por el sistema. Para concluir la activación, el Metro de Caracas indica que “es necesario ingresar el código de verificación que la aplicación envía al correo electrónico suministrado”. Tras este paso, el pasajero puede iniciar sesión para realizar recargas o consultas de saldo de manera inmediata.

Recuperación de credenciales de acceso

En situaciones donde el beneficiario no recuerde su clave de ingreso, la plataforma SUVE dispone de una ruta de recuperación técnica. El proceso comienza al colocar el correo electrónico vinculado a la cuenta. El sistema emite automáticamente un mensaje con una clave temporal o código numérico.

Posteriormente, el interesado debe colocar esos dígitos en la interfaz de la aplicación para validar su titularidad. El ciclo administrativo finaliza con la creación de una contraseña nueva para resguardar la seguridad del perfil.

Métodos de pago y condiciones del servicio

La aplicación SUVE centraliza diferentes modalidades de pago para añadir fondos a la tarjeta de viaje. El organismo de transporte enfatiza que contar con un registro previo es indispensable para cualquier operación, ya que los usuarios deben poseer obligatoriamente un usuario y contraseña activos.

Cabe resaltar que esta plataforma tecnológica tiene un propósito único. Según informa la institución, “el uso de la aplicación SUVE es exclusivo para la gestión de la tarjeta de acceso al Metro de Caracas”, por lo que no integra servicios ajenos al área de transporte.

