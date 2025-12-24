Retiran estos esmaltes semipermanentes en Colombia por nuevos riesgos: plazo y sanciones de la medida

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de esmaltes Masglo anunció el retiro preventivo de varias referencias de sus esmaltes semipermanentes que requieren curado con lámpara UV.

De acuerdo con El Espectador, esta decisión responde a una alerta emitida meses atrás por el Invima sobre los riesgos de ciertos componentes químicos.

La medida también cumple con una nueva normativa de la Comunidad Andina que prohíbe el uso de ingredientes específicos en productos de belleza.

¿Cuál es el motivo del retiro?

El retiro busca proteger a los consumidores en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, siguiendo los estándares internacionales de seguridad.

La salida de estos productos del mercado se debe a la prohibición del ingrediente conocido como TPO, una sustancia que ya había sido vetada en la Unión Europea desde septiembre de 2025.

La empresa explicó que ya ajustó su producción para que todos sus esmaltes sean seguros y cumplan con las normas actuales, eliminando también otras sustancias restringidas como el DMPT, que fue reclasificado recientemente como un componente de mayor riesgo.

Riesgos y prevención

Aunque hasta el momento no se reportaron casos de reacciones negativas por el uso de estos esmaltes, el Invima insiste en la importancia de reportar cualquier efecto adverso.

La técnica de uñas semipermanentes utiliza radiación ultravioleta (UV) para crear una capa plástica sobre la uña, un proceso que, si no se maneja correctamente, puede causar inflamación, hinchazón o enrojecimiento en la piel (dermatitis).

Las empresas tienen un plazo de 60 días para sacar estos productos del mercado, contados desde que la norma se hizo oficial. Si después de ese tiempo los esmaltes con estos químicos siguen a la venta, perderán su permiso sanitario de forma automática.

Recomendaciones para manicuristas y clientes

Para reducir los riesgos durante el procedimiento, las autoridades de salud sugieren las siguientes medidas de cuidado:

Usar tapabocas al manipular solventes, resinas o polvos.

Realizar el trabajo de manicura en áreas con buena ventilación.

Estar atentos a cualquier cambio en la piel alrededor de las uñas.

Masglo aseguró que el proceso de retiro se realizará de forma coordinada con sus aliados comerciales, garantizando que todos sus productos actuales estén libres de sustancias cuestionadas por las autoridades de salud.

Los expertos coinciden en que no se trata de prohibir la técnica, sino de investigar más sus efectos y seguir recomendaciones estrictas para proteger tanto la uña como la piel expuesta a las lámparas y químicos.

