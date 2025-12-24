INTT anuncia horario de restricción para este 24 y 25 de diciembre: estos son los vehículos que no podran circular

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció que la circulación estará limitada durante los días 24 y 25 de diciembre.

A través de un comunicado publicado por sus redes sociales, se informó que esta medida busca reducir los riesgos en las carreteras y garantizar que las familias viajen con mayor seguridad.

La prohibición comenzó a las doce de la medianoche de este miércoles 24 y se mantendrá vigente durante todo el día jueves.

¿Quiénes no pueden circular?

Según el INTT, la restricción aplica para camiones y vehículos de carga pesada, específicamente para todos los que pesen más de 3.500 kilos.

A pesar de la medida, el gobierno permitirá el paso de vehículos que transporten productos esenciales para la población. Esto incluye camiones con alimentos (frescos o procesados), medicinas, agua potable y los químicos necesarios para limpiar el agua.

También podrán transitar libremente los camiones que llevan gas para los hogares y gasolina para las estaciones de servicio.

Servicios de emergencia y salud

La seguridad y la salud también tienen prioridad en estos días. Por esta razón, las ambulancias, grúas de asistencia vial y vehículos militares o policiales no tienen ninguna restricción.

Del mismo modo, se permite el traslado de oxígeno medicinal, materiales de emergencia para centros de salud y equipos de telecomunicaciones del Estado.

Además, para mantener el orden en las ciudades, los camiones de basura debidamente autorizados podrán seguir trabajando en sus rutas habituales.

Las autoridades recordaron que el cumplimiento de estas normas es obligatorio y fundamental para evitar accidentes y proteger la vida de todos los ciudadanos que utilizan las vías nacionales en esta Navidad.

