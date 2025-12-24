¡Atención! El Metro de Caracas cerrará temprano este miércoles 24 de diciembre: sepa más

El sistema Metro de Caracas ha informado a todos sus usuarios que, con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el servicio comercial se prestará bajo un horario especial.
A través de sus redes sociales compartió el cronograma de operaciones para el asueto decembrino.
El Metro de Caracas cerrará temprano este miércoles 24 de diciembre
"Se informa a nuestros usuarios que los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero el Metro de Caracas prestará servicio comercial en un horario especial. Los días 24 y 31 de diciembre desde las 05:30 de la mañana hasta las 09:00 de la noche y los días 25 de diciembre y 1 de enero desde las 09:00 de la mañana hasta las 09:00 de la noche. ¡Tome sus previsiones!", se lee en la publicación oficial de su cuenta en Instagram.
El sistema de transporte superficial, que incluye al Metrobús y al BusCaracas, se rige bajo el mismo esquema de horario navideño establecido por la compañía matriz para garantizar la conexión de los usuarios con sus destinos finales.
Funcionamiento del Metrobús
Las unidades de Metrobús operarán hoy 24 de diciembre hasta las 09:00 p.m., alineadas con el cierre de las estaciones del sistema subterráneo.
El 25 de diciembre, las rutas alimentadoras iniciarán su recorrido a partir de las 09:00 a.m.
Operatividad del BusCaracas
Este sistema, que recorre principalmente las avenidas Fuerzas Armadas y Nueva Granada, mantendrá la apertura hoy a las 05:30 a.m. y el último despacho de unidades será a las 09:00 p.m.
Sistemas de cable (Metrocable y Cabletren)
Estos sistemas auxiliares ubicados en zonas como San Agustín, Petare y Mariche también se ajustarán estrictamente al horario de 05:30 a.m. a 09:00 p.m. para hoy miércoles, y de 09:00 a.m. a 09:00 p.m. para mañana jueves.
