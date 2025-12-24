Venezolanos estrenan ropa en Diciembre: conozca el origen de la costumbre

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de Navidad en Venezuela se destaca por las muchas tradiciones que la nutren, entre ellas la de estrenar ropa y zapatos tanto para el 24 como para el 31 de diciembre.

La tradición de los estrenos tiene raíces religiosas, culturales y hasta supersticiosas y existe en muchos países de Latinoamérica. Algunas personas estrenan atuendos el 24, 25, 31 de diciembre y el primero de enero.

Desde el punto de vista de la religión, los católicos celebran el nacimiento de Jesús con los mejores atuendos.

Por otro lado, las personas trabajan duro durante todo el año y el estrenar algo de ropa o calzado es como un premio por los éxitos cosechados.

Los estrenos no son solo personales, son para toda la familia; o solo para los niños en función de los recursos económicos.

Otra razón para estrenar ropa a Fin de Año tiene que ver con rituales para atraer la buena suerte y la fortuna para el año venidero.

A todas las personas les gusta verse bien para recibir la Navidad, con amigos y familiares, por el nacimiento de Jesús; y en el Año Nuevo como una oportunidad de cambiar, por lo que compran ropa para la ocasión.

Caraqueños compran estrenos para Navidad y Año Nuevo

Para el caraqueño es costumbre comprar ropa para festejar la Navidad y el Año Nuevo, más conocidos como “los estrenos”, por lo que aplican mecanismos de ahorro y estrategias de compra.

Daniel Meneses es motorizado y afirmó que “si Dios lo permite compraré los estrenos, ropa y zapatos. Cuento con una remesa”.

Comentó que su estrategia para comprar consiste en ver ropa y zapatos por Instagram y TikTok “porque ahorita lo que vende son las redes sociales, para vestir importado y combinadito”

Precisó que para el 24 de diciembre invertirá “dos tablas”, es decir, $ 200 para no pasar la Navidad con la misma ropa; y comprará algo más para recibir el Año Nuevo. “Si no hay platica, compro la ropa para el 24 de diciembre y una camisa para combinar el 31 y recibir el año con algo nuevo”.

Mary Rivero indicó que comprará los estrenos “si Dios quiere, porque tengo dos niños y siempre lo hago. Mi papá me regala, o le regala a mis hijos”.

