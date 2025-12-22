Teleférico Warairarepano fija horarios especiales para Navidad y Fin de Año: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

El Teleférico Warairarepano anunció una programación especial para atender al público durante las festividades de Navidad y Fin de Año.

La iniciativa busca ofrecer a caraqueños y turistas una alternativa recreativa en la montaña, donde el clima fresco y las vistas panorámicas se convierten en protagonistas de la temporada decembrina.

A través de sus plataformas digitales, la administración del sistema extendió una invitación abierta a quienes deseen pasar parte de las vacaciones en este emblemático espacio natural.

Días 24 y 31 de diciembre

Para las jornadas del 24 y 31 de diciembre, el servicio funcionará en un horario especial que permitirá a los visitantes organizar sus planes sin interferir con las celebraciones nocturnas. Esta programación facilita un paseo matutino o vespertino antes de Nochebuena y Fin de Año.

Horario establecido:

24 de diciembre: de 10:00 am a 5:00 pm

31 de diciembre: de 10:00 am a 5:00 pm

Apertura en Navidad y Año Nuevo

Por otra parte, el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026, el Teleférico Warairarepano abrirá más tarde. La extensión del horario vespertino permitirá disfrutar del paisaje al atardecer y de las actividades recreativas disponibles en la cima.

Horario especial:

25 de diciembre: de 12:00 m a 7:00 pm

1 de enero de 2026: de 12:00 m a 7:00 pm

Durante diciembre, el sistema teleférico se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan escapar del ritmo urbano sin salir de la ciudad.

