Teleférico Warairarepano fija horarios especiales para Navidad y Fin de Año: detalles aquí

Las autoridades sugieren planificar la visita con anticipación, verificar la disponibilidad de boletos y respetar las normas del sistema.

Por Jessica Molero
Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 12:35 pm
Teleférico Warairarepano
Foto: Teleférico Warairarepano

 

El Teleférico Warairarepano anunció una programación especial para atender al público durante las festividades de Navidad y Fin de Año. 

La iniciativa busca ofrecer a caraqueños y turistas una alternativa recreativa en la montaña, donde el clima fresco y las vistas panorámicas se convierten en protagonistas de la temporada decembrina.

A través de sus plataformas digitales, la administración del sistema extendió una invitación abierta a quienes deseen pasar parte de las vacaciones en este emblemático espacio natural. 

Días 24 y 31 de diciembre

Para las jornadas del 24 y 31 de diciembre, el servicio funcionará en un horario especial que permitirá a los visitantes organizar sus planes sin interferir con las celebraciones nocturnas. Esta programación facilita un paseo matutino o vespertino antes de Nochebuena y Fin de Año.

Horario establecido:

  • 24 de diciembre: de 10:00 am a 5:00 pm

  • 31 de diciembre: de 10:00 am a 5:00 pm

 

Apertura en Navidad y Año Nuevo

Por otra parte, el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026, el Teleférico Warairarepano abrirá más tarde. La extensión del horario vespertino permitirá disfrutar del paisaje al atardecer y de las actividades recreativas disponibles en la cima.

Horario especial:

  • 25 de diciembre: de 12:00 m a 7:00 pm

  • 1 de enero de 2026: de 12:00 m a 7:00 pm

Durante diciembre, el sistema teleférico se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan escapar del ritmo urbano sin salir de la ciudad. 

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 22 de Diciembre - 2025
