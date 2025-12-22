Teleférico Warairarepano fija horarios especiales para Navidad y Fin de Año: detalles aquí

El Teleférico Warairarepano anunció una programación especial para atender al público durante las festividades de Navidad y Fin de Año.
La iniciativa busca ofrecer a caraqueños y turistas una alternativa recreativa en la montaña, donde el clima fresco y las vistas panorámicas se convierten en protagonistas de la temporada decembrina.
A través de sus plataformas digitales, la administración del sistema extendió una invitación abierta a quienes deseen pasar parte de las vacaciones en este emblemático espacio natural.
Días 24 y 31 de diciembre
Para las jornadas del 24 y 31 de diciembre, el servicio funcionará en un horario especial que permitirá a los visitantes organizar sus planes sin interferir con las celebraciones nocturnas. Esta programación facilita un paseo matutino o vespertino antes de Nochebuena y Fin de Año.
Horario establecido:
-
24 de diciembre: de 10:00 am a 5:00 pm
-
31 de diciembre: de 10:00 am a 5:00 pm
Apertura en Navidad y Año Nuevo
Por otra parte, el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026, el Teleférico Warairarepano abrirá más tarde. La extensión del horario vespertino permitirá disfrutar del paisaje al atardecer y de las actividades recreativas disponibles en la cima.
Horario especial:
-
25 de diciembre: de 12:00 m a 7:00 pm
-
1 de enero de 2026: de 12:00 m a 7:00 pm
Durante diciembre, el sistema teleférico se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan escapar del ritmo urbano sin salir de la ciudad.
Visita nuestras secciones: Servicios
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube