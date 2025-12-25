Inundaciones y evacuaciones en el sur de California: conoce las zonas en peligro por la tormenta invernal

Suscríbete a nuestros canales

El estado de California enfrenta este miércoles 24 de diciembre, una de las contingencias climáticas más severas de los últimos años debido a la llegada de una tormenta fluvial atmosférica. El fenómeno ha provocado precipitaciones acumuladas que superan los promedios históricos de la temporada, transformando cauces secos en corrientes de escombros y lodo. Ante el riesgo inminente de deslaves, especialmente en áreas previamente devastadas por incendios forestales, el gobernador Gavin Newsom ha declarado formalmente el estado de emergencia en seis condados. Al respecto declaro:

El operativo de seguridad incluye visitas puerta a puerta por parte de agentes del orden para asegurar la evacuación de familias en sectores críticos de Los Ángeles y San Bernardino.

Inundaciones y rescates en zonas urbanas

Las intensas lluvias han saturado los sistemas de drenaje en metrópolis como Los Ángeles, donde el Departamento de Bomberos ya ha tenido que intervenir para rescatar a personas atrapadas en túneles de desagüe. En localidades costeras como Malibú, las alertas de inundación se mantienen activas mientras el oleaje y la lluvia constante dificultan el tránsito. Los meteorólogos advierten que, si bien la media de lluvia para esta época es de 2.5 centímetros, algunas regiones podrían registrar hasta 20 centímetros al finalizar la jornada, lo que incrementa la presión sobre la infraestructura vial y los servicios eléctricos.

Sobre la situación en los vecindarios, James Dangerfield, residente de Altadena, comentó:

"Nos vamos a quedar aquí y todos tendrán que venir a nosotros. No vamos a ir a ningún lado".

Por otro lado, Mike Burdick, quien también vive en la zona, relató su preparación ante el avance del agua:

"Literalmente me desperté con un aguacero; estamos preparados para evacuar con una semana de suministros esenciales para la familia".

La acumulación de agua ya ha provocado el desbordamiento de piscinas privadas y el anegamiento de calles secundarias en las faldas de las montañas San Gabriel.

Peligro en pasos de montaña y cortes de energía

El impacto de la tormenta se extiende a las zonas altas, donde la combinación de nieve y ráfagas de viento de hasta 80 mph ha reducido la visibilidad a cero. El Centro de Avalanchas de Sierra ha calificado como "considerable" el riesgo de deslizamientos de nieve en los alrededores del Lago Tahoe, instando a los conductores a evitar los pasos de montaña. En el norte y centro del estado, empresas eléctricas reportan que miles de usuarios han quedado sin suministro debido a la caída de postes de alta tensión, mientras que los aeropuertos de San Francisco y Los Ángeles experimentan retrasos significativos en sus itinerarios.

Las autoridades de la Patrulla de Caminos investigan accidentes fatales vinculados al pavimento mojado y la velocidad insegura en las inmediaciones de Sacramento. La Guardia Nacional de California permanece en alerta para colaborar en tareas de rescate acuático, mientras se mantienen las inspecciones en comunidades turísticas como Wrightwood, donde ya se han captado imágenes de flujos de lodo cruzando las vías principales. Se recomienda a la población asegurar sus viviendas y desconectar servicios públicos si el nivel del agua comienza a ingresar a las estructuras.

¿Dónde llamar en caso de emergencia?

Para garantizar una respuesta oportuna ante las contingencias generadas por el actual río atmosférico, las autoridades del estado han dispuesto una red de asistencia telefónica categorizada según la gravedad de la situación. Es fundamental que los ciudadanos diferencien entre las líneas de rescate táctico y los servicios de información logística para evitar la saturación de los canales críticos durante el pico de la tormenta. A continuación, se detallan los números esenciales para reportar desde incidentes de vida o muerte hasta cortes de servicios públicos y la ubicación de refugios temporales.

Tipo de Necesidad Número a marcar Peligro inminente (Vida o muerte) 911 Refugios e información social 211 Asistencia vial y estado de vías 511 o #77 Problemas municipales (Árboles/Semáforos) 311 Cables caídos o apagones (SCE) 1-800-611-1911 Fugas de gas (SoCalGas) 1-800-427-2200

