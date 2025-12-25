Beneficios

Corpoelec se despliega: anuncian jornadas especiales para el 29 y 30 de diciembre

La Corporación Eléctrica Nacional informó sobre los puntos para los próximos operativos.

Por Jheilyn Cermeño
Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 08:18 am
Corpoelec se despliega: anuncian jornadas especiales para el 29 y 30 de diciembre

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) continuará la próxima semana con sus Jornadas de Atención al Usuario en el estado Anzoátegui.

Tras el operativo realizado el pasado martes 23, la institución confirmó que los agentes comerciales se desplegarán nuevamente para facilitar trámites antes del Año Nuevo.

Corpoelec se despliega

Los usuarios que asistan a los puntos móviles podrán realizar:

  • Actualización de datos en el sistema.

  • Consulta y notificación de deudas.

  • Pago del servicio eléctrico de manera directa.

Fecha Municipio Ubicación / Punto de atención
Lunes 29 dic. Simón Bolívar Res. Bahía Grande y Puerto Guaica (Barcelona)
  Juan A. Sotillo Urb. El Gran Maguey
  Anaco Urb. Mene Grande
Martes 30 dic. Simón Bolívar Urb. Bahía Grande y Puerto Guaica (Barcelona)
  Juan A. Sotillo Urb. El Gran Maguey
  Anaco Calle Nueva Esparta

Además de estos puntos móviles, los Centros Integrales de Atención al Usuario (CIAU) de cada municipio permanecerán operativos para cualquier requerimiento adicional.

También puede visitar nuestra sección:  Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
Nueva York
tEXAS
Jueves 25 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América