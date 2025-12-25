Corpoelec se despliega: anuncian jornadas especiales para el 29 y 30 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) continuará la próxima semana con sus Jornadas de Atención al Usuario en el estado Anzoátegui.

Tras el operativo realizado el pasado martes 23, la institución confirmó que los agentes comerciales se desplegarán nuevamente para facilitar trámites antes del Año Nuevo.

Corpoelec se despliega

Los usuarios que asistan a los puntos móviles podrán realizar:

Actualización de datos en el sistema.

Consulta y notificación de deudas.

Pago del servicio eléctrico de manera directa.

Fecha Municipio Ubicación / Punto de atención Lunes 29 dic. Simón Bolívar Res. Bahía Grande y Puerto Guaica (Barcelona) Juan A. Sotillo Urb. El Gran Maguey Anaco Urb. Mene Grande Martes 30 dic. Simón Bolívar Urb. Bahía Grande y Puerto Guaica (Barcelona) Juan A. Sotillo Urb. El Gran Maguey Anaco Calle Nueva Esparta

Además de estos puntos móviles, los Centros Integrales de Atención al Usuario (CIAU) de cada municipio permanecerán operativos para cualquier requerimiento adicional.

