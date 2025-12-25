Corpoelec se despliega: anuncian jornadas especiales para el 29 y 30 de diciembre

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) continuará la próxima semana con sus Jornadas de Atención al Usuario en el estado Anzoátegui.
Tras el operativo realizado el pasado martes 23, la institución confirmó que los agentes comerciales se desplegarán nuevamente para facilitar trámites antes del Año Nuevo.
Corpoelec se despliega
Los usuarios que asistan a los puntos móviles podrán realizar:
-
Actualización de datos en el sistema.
-
Consulta y notificación de deudas.
-
Pago del servicio eléctrico de manera directa.
|Fecha
|Municipio
|Ubicación / Punto de atención
|Lunes 29 dic.
|Simón Bolívar
|Res. Bahía Grande y Puerto Guaica (Barcelona)
|Juan A. Sotillo
|Urb. El Gran Maguey
|Anaco
|Urb. Mene Grande
|Martes 30 dic.
|Simón Bolívar
|Urb. Bahía Grande y Puerto Guaica (Barcelona)
|Juan A. Sotillo
|Urb. El Gran Maguey
|Anaco
|Calle Nueva Esparta
Además de estos puntos móviles, los Centros Integrales de Atención al Usuario (CIAU) de cada municipio permanecerán operativos para cualquier requerimiento adicional.
