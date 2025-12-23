Factura de Corpoelec al día: así puedes pagarla con tu cuenta del Banco de Venezuela

El Banco de Venezuela (BDV) ofrece a sus clientes la posibilidad de pagar la factura de Corpoelec de manera rápida y segura a través de su plataforma en línea.
Esta opción digital busca simplificar el proceso de cancelación del servicio eléctrico, evitando filas y desplazamientos, y facilitando el acceso a todos los usuarios, de acuerdo al diario Primicia.
Acceso fácil y seguro a la plataforma del BDV
Para realizar el pago, los usuarios deben ingresar con su nombre de usuario y contraseña en la página oficial del BDV.
El sistema garantiza la protección de la información personal y permite efectuar la transacción desde cualquier lugar con conexión a internet, ofreciendo comodidad y seguridad en cada paso.
Cómo realizar el pago paso a paso
El proceso para pagar la factura de Corpoelec es sencillo y consta de varias etapas:
- Acceder a la sección “Pagos” dentro de la plataforma del BDV.
- Seleccionar “Servicios Públicos” y luego “Servicios Corpoelec”.
- Hacer clic en “Consultar deuda” y posteriormente en “Pago no registrado”.
- Introducir el número de contrato (NIC) y seguir las instrucciones hasta completar la operación.
Se recomienda ingresar correctamente el número de contrato (NIC) para evitar errores en el pago. Mantener los datos de contacto actualizados en la plataforma ayuda a recibir notificaciones y comprobantes de manera oportuna, garantizando que la operación se complete sin inconvenientes.
