Factura de Corpoelec al día: así puedes pagarla con tu cuenta del Banco de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela (BDV) ofrece a sus clientes la posibilidad de pagar la factura de Corpoelec de manera rápida y segura a través de su plataforma en línea.

Esta opción digital busca simplificar el proceso de cancelación del servicio eléctrico, evitando filas y desplazamientos, y facilitando el acceso a todos los usuarios, de acuerdo al diario Primicia.

Acceso fácil y seguro a la plataforma del BDV

Para realizar el pago, los usuarios deben ingresar con su nombre de usuario y contraseña en la página oficial del BDV.

El sistema garantiza la protección de la información personal y permite efectuar la transacción desde cualquier lugar con conexión a internet, ofreciendo comodidad y seguridad en cada paso.

Cómo realizar el pago paso a paso

El proceso para pagar la factura de Corpoelec es sencillo y consta de varias etapas:

Acceder a la sección “ Pagos ” dentro de la plataforma del BDV.

” dentro de la plataforma del BDV. Seleccionar “ Servicios Públicos ” y luego “ Servicios Corpoelec ”.

” y luego “ ”. Hacer clic en “ Consultar deuda ” y posteriormente en “ Pago no registrado ”.

” y posteriormente en “ ”. Introducir el número de contrato (NIC) y seguir las instrucciones hasta completar la operación.

Foto: Cortesía

Se recomienda ingresar correctamente el número de contrato (NIC) para evitar errores en el pago. Mantener los datos de contacto actualizados en la plataforma ayuda a recibir notificaciones y comprobantes de manera oportuna, garantizando que la operación se complete sin inconvenientes.

Visite nuestra sección de Servicios

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube