Factura de Corpoelec al día: así puedes pagarla con tu cuenta del Banco de Venezuela

Gracias a la opción digital del Banco de Venezuela, mantener la factura de Corpoelec al día se ha convertido en un proceso rápido, seguro y eficiente.

Por Jessica Molero
Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 01:00 pm
Foto: Cortesía

 

El Banco de Venezuela (BDV) ofrece a sus clientes la posibilidad de pagar la factura de Corpoelec de manera rápida y segura a través de su plataforma en línea. 

Esta opción digital busca simplificar el proceso de cancelación del servicio eléctrico, evitando filas y desplazamientos, y facilitando el acceso a todos los usuarios, de acuerdo al diario Primicia.

Acceso fácil y seguro a la plataforma del BDV

Para realizar el pago, los usuarios deben ingresar con su nombre de usuario y contraseña en la página oficial del BDV

El sistema garantiza la protección de la información personal y permite efectuar la transacción desde cualquier lugar con conexión a internet, ofreciendo comodidad y seguridad en cada paso.

Cómo realizar el pago paso a paso

El proceso para pagar la factura de Corpoelec es sencillo y consta de varias etapas:

  • Acceder a la sección “Pagos” dentro de la plataforma del BDV.
  • Seleccionar “Servicios Públicos” y luego “Servicios Corpoelec”.
  • Hacer clic en “Consultar deuda” y posteriormente en “Pago no registrado”.
  • Introducir el número de contrato (NIC) y seguir las instrucciones hasta completar la operación.

Foto: Cortesía

Se recomienda ingresar correctamente el número de contrato (NIC) para evitar errores en el pago. Mantener los datos de contacto actualizados en la plataforma ayuda a recibir notificaciones y comprobantes de manera oportuna, garantizando que la operación se complete sin inconvenientes.

