Ni Target ni Walmart: la tienda donde consigues ropa de diseñador por el precio de un café

La temporada festiva y el frío intenso no tienen por qué hacer que tu billetera se sienta vacía. TJ Maxx, el rey de los descuentos, ha renovado sus estantes con una enorme variedad de ropa para hombres y mujeres que desafía la inflación, manteniendo los precios por debajo de los $20.

Desde básicos imprescindibles hasta piezas de moda "boho-chic", los cazadores de gangas están descubriendo auténticos tesoros de marcas de diseñador a una fracción de su precio original.

Tendencias para mujer: estilo elevado a precio de liquidación en la tienda TJ Maxx

Este mes, las secciones de dama brillan por su versatilidad. Según los últimos reportes de Best Life, uno de los artículos más codiciados es el vestido maxi de la marca Tulip, que se puede conseguir por solo $19.99.

Este diseño, que se describe como un básico elegante y pulido, es perfecto para quienes buscan comodidad sin sacrificar el estilo, reseña Best Life.

Otras ofertas imperdibles para mujer incluyen:

Faldas de punto (Knit Skirts): Marcas como Gemma + Jane tienen faldas midi acanaladas a solo $20, ideales para combinar con botas de invierno (Who What Wear, 2025).

Suéteres y cardigans: Se han visto piezas de marcas como Oat New York por tan solo $14.00, lo que significa un ahorro de más del 40% en comparación con su precio original (TJ Maxx Official, 2025).

Accesorios de lujo: Y no todo se trata de ropa; las carteras tipo wristlet de Sincerely Jules están volando de los estantes por menos de $20, indica Best Life.

Moda para hombre: básicos de diseñador por una fracción

La moda masculina también tiene mucho que ofrecer cuando se trata de actualizar tu guardarropa. La sección de liquidación para hombres está llena de marcas de alta calidad con descuentos impresionantes.

Por ejemplo, en el inventario de diciembre, puedes encontrar polos de la marca Scotch & Soda a solo $16.00, un gran ahorro considerando que su precio original supera los $35.

Consejos para comprar en TJ Maxx este diciembre

Si quieres sacar el máximo provecho a tus ahorros, los expertos sugieren que prestes atención a las etiquetas.

Según Groupon, los eventos de liquidación de temporada pueden ofrecer descuentos de hasta un 75% sobre los precios ya rebajados.

Y si te topas con una prenda que tiene una pequeña imperfección, ¡no dudes en pedir un descuento adicional del 10-15% en la caja!, destaca Groupon Coupons.

Si estás organizando tus compras navideñas, ten en cuenta que la política de devoluciones se ha ampliado: las compras realizadas hasta el 24 de diciembre se pueden devolver hasta el 25 de enero de 2026.

Algunos de los hallazgos más interesantes para hombres incluyen:

Sudaderas con capucha: Puedes conseguir piezas con logos de diseñadores por solo $19.99, perfectas para ese look athleisure en invierno.

Ropa deportiva: Las camisetas de alto rendimiento de marcas como Puma y Harley Davidson están disponibles entre $10 y $17, indica el video de Youtube Descubriendo Ofertas en 2025.

