Una nueva estrategia de control de inmigración ha sido filtrada mediante un memorando interno, donde se detalla la intención del gobierno federal de utilizar galpones industriales para el confinamiento de extranjeros ilegales. El plan busca establecer centros de transferencia de gran escala en puntos estratégicos del país, utilizando infraestructuras originalmente diseñadas para el almacenamiento de mercancías. Según el documento obtenido por medios estadounidenses, esta medida responde a la necesidad de descongestionar las estaciones fronterizas actuales y centralizar las tareas administrativas de expulsión en espacios que permitan albergar a miles de personas de forma simultánea antes de su repatriación.

Red logística de alta capacidad

El diseño operativo contempla la instauración de siete instalaciones de envergadura masiva, con una disponibilidad de 10,000 camas cada una, además de 16 centros complementarios distribuidos en zonas con alta densidad de población migrante.

Esta infraestructura se ubicaría preferencialmente cerca de aeropuertos internacionales y nodos de transporte en estados como Texas, Arizona, Florida y California, facilitando la conexión directa con los vuelos de deportación. El sistema permitiría a los agentes federales realizar revisiones médicas y entrevistas consulares de manera expedita, reduciendo los tiempos de permanencia en territorio estadounidense.

Sobre la viabilidad de este proyecto, especialistas en gestión de activos federales indicaron:

"El uso de instalaciones industriales permite una rápida escalabilidad que las cárceles tradicionales no ofrecen; se busca optimizar el flujo de personas hacia los vuelos de repatriación. El enfoque está claramente en la logística de expulsión masiva, utilizando almacenes como puntos de transferencia rápida para agilizar la salida de inmigrantes con órdenes finales".

Los 23 centros (7 de gran escala y 16 menores) estarán situados principalmente en nodos logísticos que faciliten el transporte terrestre y aéreo:

Cercanía a aeropuertos internacionales: almacenes en las periferias de aeropuertos que ya funcionan como bases para los vuelos de ICE Air , tales como Miami (Florida), San Antonio (Texas), Phoenix (Arizona) y Alexandria (Luisiana).

almacenes en las periferias de aeropuertos que ya funcionan como bases para los vuelos de , tales como (Florida), (Texas), (Arizona) y (Luisiana). Corredores industriales de la frontera sur: gran parte de los centros de 10,000 camas se proyectan en estados como Texas y Arizona , para procesar a quienes son detenidos inmediatamente tras cruzar la frontera.

gran parte de los centros de 10,000 camas se proyectan en estados como y , para procesar a quienes son detenidos inmediatamente tras cruzar la frontera. Ciudades con alta población migrante: se evalúan naves industriales en las afueras de Chicago, Nueva York y Los Ángeles, donde la infraestructura logística es vasta y permite el procesamiento masivo de personas detenidas en operativos urbanos.

Adaptación de espacios y seguridad perimetral

La transformación de estos almacenes industriales implica la instalación de sistemas de seguridad reforzada, áreas de dormitorio común y zonas de procesamiento legal acelerado. Las autoridades han comenzado a identificar propiedades privadas con grandes superficies diáfanas que permitan una adecuación técnica inmediata, priorizando aquellas con acceso directo a autopistas interestatales. Aunque el plan se encuentra en fase de evaluación de presupuesto, el objetivo es que estos recintos funcionen como puntos de tránsito donde el estatus de cada detenido se resuelva en un periodo breve, priorizando la operatividad logística por encima de los modelos de detención residencial de larga duración utilizados anteriormente.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no ha hecho pública la lista exacta de las ubicaciones para evitar interrupciones en las negociaciones de arrendamiento, pero el documento sugiere que los centros menores estarán operativos en ciudades que no tienen políticas de protección al inmigrante. La implementación de estos centros industriales marcaría un cambio en la gestión de la custodia federal, enfocándose en la capacidad de respuesta ante detenciones a gran escala y la centralización de los recursos de transporte aéreo para las remociones definitivas.

