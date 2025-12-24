ICE en navidad: conoce el plan de persecución a inmigrantes incluso cuando intentan salir de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo esquema de control de migración ha sido desplegado en los principales puntos de salida hacia México y en las terminales de transporte terrestre de la frontera sur.

La medida, impulsada bajo las directrices de la administración de Donald Trump, establece que todo individuo con un estatus migratorio no regular que intente viajar durante las fiestas de fin de año será sometido a una inspección federal obligatoria.

A diferencia de protocolos anteriores, el operativo actual incluye la revisión sistemática de autobuses de pasajeros, donde agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) verifican la identidad y el historial de los viajeros antes de permitirles abandonar el territorio estadounidense.

Procesamiento diferenciado y antecedentes

La ejecución de este plan responde a memorandos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que clasifican a los ciudadanos extranjeros según su registro legal. Aquellas personas detectadas sin estatus regular pero con antecedentes criminales son derivadas de inmediato a procedimientos formales de deportación, mientras que quienes no poseen historial delictivo enfrentan procesos administrativos que podrían derivar en la detención o la expulsión formal, aun cuando su intención original fuera una salida por cuenta propia.

Esta política busca asegurar que ningún individuo bajo la categoría de indocumentado abandone el país sin haber pasado por una inspección oficial previa.

Ante las consultas, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional indicó a la agencia EFE

“Es de sentido común que debamos saber quién entra y quién sale de nuestro país. Bajo el mandato de Trump, el DHS se ha asegurado nuestras fronteras y puertos para garantizar que ningún inmigrante indocumentado entre o salga de Estados Unidos sin la debida inspección”.

La estrategia de auto-deportación y el incentivo económico para salir del país durante las fiestas, es impulsada por el gobierno de Donald Trump para migrantes sin estatus legal. Este mecanismo permite gestionar la salida voluntaria a través de la aplicación móvil CBP Home, administrada por el Departamento de Seguridad Nacional. En un documento publicado en su sitio web, el organismo advierte:

“Si no te auto-deportas, no es una cuestión de si ICE va a encontrarte o no, sino cuándo”.

Incentivos económicos y la aplicación móvil

El operativo de fin de año incluye un incentivo económico de hasta mil dólares proporcionado por el gobierno federal para facilitar el abandono del territorio. Según reportes de medios especializados, aproximadamente 35 mil personas han utilizado esta herramienta digital para regularizar su salida y evitar encuentros forzosos con las autoridades.

Este reforzamiento de la migración ocurre en un periodo de alta movilidad, donde el flujo de personas hacia la frontera sur se incrementa por las festividades de Navidad y Año Nuevo. Las cifras de expulsiones se mantienen en niveles elevados, superando las 600 mil acciones de remoción anuales, lo que sitúa a la actual gestión en una fase de aplicación estricta de las leyes de extranjería. Los controles en estaciones de autobuses y rutas comerciales se mantendrán vigentes durante toda la temporada, coordinando esfuerzos entre agencias federales para interceptar a viajeros en tránsito.

