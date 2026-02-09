“Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana”: Diosdado Cabello sobre Guanipa

Suscríbete a nuestros canales

El dirigente oficialista Diosdado Cabello se refirió al caso del opositor Juan Pablo Guanipa tras su nueva detención, luego de que había sido excarcelado recientemente.

Según explicó, el proceso de liberaciones se desarrolló con normalidad hasta que, a su juicio, algunos actores políticos incurrieron en conductas que alteraron el orden y desconocieron las condiciones impuestas por las autoridades.

Cabello destacó que, hasta ese momento, habían sido liberadas 897 personas sin que se registraran incidentes.

En ese contexto, señaló que el caso de Guanipa representa una excepción, ya que se habría producido un incumplimiento de las medidas cautelares, lo que derivó en la solicitud de una nueva detención ante los tribunales competentes.

Durante sus declaraciones, el también ministro utilizó un tono crítico hacia ciertos dirigentes opositores, a quienes acusó de actuar con irresponsabilidad política.

Afirmó que algunos creyeron que podían actuar sin límites tras su liberación, lo que, desde su perspectiva, generó tensiones y desorden en el país. En su mensaje insistió en que las excarcelaciones no implican libertad plena, sino el cumplimiento estricto de condiciones legales.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube