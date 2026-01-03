ICE ejecuta arrestos en Nueva Jersey: hispano es atrapado por este delito

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina de Detención y Deportación (ERO) detuvo a un ciudadano mexicano con un extenso historial delictivo en Nueva Jersey. El sujeto enfrenta ahora un proceso de expulsión del país tras permanecer años en territorio estadounidense a pesar de sus antecedentes penales.

Esta captura forma parte de los esfuerzos federales por remover a individuos que representan un riesgo para la seguridad de los menores, según una publicación de Telemundo.

¿Quién es el detenido y qué delitos cometió?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) identifica al sospechoso como Efrén Cortez Vélez, un hombre de origen mexicano sin estatus legal. Su historial judicial incluye condenas previas por allanamiento ilegal y resistencia al arresto, delitos por los que pagó multas en el pasado.

Pero, el cargo más grave en su expediente corresponde a la puesta en peligro de un menor de edad hace más de una década. Las autoridades confirman que el individuo ya cumplió una sentencia de seis meses de prisión por abuso, abandono y negligencia infantil.

¿Qué tan peligrosas son las labores de los agentes federales?

El director de la oficina de campo, Todd M. Lyons, denuncia un incremento alarmante en la hostilidad contra los oficiales durante sus operativos. Según datos de la agencia, las agresiones contra el personal suben un 1.347 % y las amenazas de muerte escalan un 8.000 % anual.

Pese a estas cifras, los agentes mantienen su presencia diaria en las comunidades para localizar a infractores de alta peligrosidad. La institución reafirma su compromiso de eliminar riesgos y garantizar que las leyes migratorias se cumplan en beneficio de la seguridad nacional.

La detención del hispano sucede el pasado 28 de diciembre en la localidad de Passaic tras labores de seguimiento de la división ERO. "Estamos arrestando a personas que agredieron a menores vulnerables", declara Todd M. Lyons en el informe difundido.

El delincuente permanece actualmente bajo custodia federal en Newark a la espera de que un juez ordene su deportación definitiva a México.

¿Cuál es el historial de capturas previas de Cortez-Vélez?

El Departamento de Policía de Passaic registra el primer arresto del sujeto el 9 de marzo de 2007 por resistencia a la autoridad. Meses después, el 25 de diciembre de ese mismo año, la justicia lo procesa nuevamente por crueldad y negligencia contra un niño.

Aunque se declaró culpable en 2008, el inmigrante logró evadir a las autoridades migratorias y permaneció oculto en la región durante años. Su reciente localización pone fin a un largo periodo en el que, según la agencia federal representó una amenaza latente para los vecinos.

¿Qué sigue para este ciudadano tras su detención?

La agencia federal utiliza estos casos para demostrar que su misión constitucional prioriza la captura de extranjeros con antecedentes criminales violentos. Si usted detecta actividad sospechosa o conoce el paradero de personas con órdenes de arresto, puede comunicarse a la línea 866-DHS-2-ICE.

La colaboración ciudadana resulta fundamental para que los operativos logren extraer de las calles a individuos que atentan contra la integridad de los más indefensos.

