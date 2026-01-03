Ahorra 44 minutos en cada viaje: TxDOT revela el proyecto para convertir la US 287 en una autopista interestatal

Suscríbete a nuestros canales

Texas se prepara para una de las transformaciones de infraestructura más ambiciosas de su historia moderna. Un reciente estudio de viabilidad del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) ha puesto sobre la mesa un proyecto monumental: convertir la actual Carretera Federal 287 (US 287) en una autopista interestatal de alta velocidad.

Este corredor, que se extiende por 671 millas (1,080 km), uniría por primera vez de forma ininterrumpida la Costa del Golfo con el Panhandle, conectando directamente Port Arthur con Amarillo.

Un corredor estratégico para el futuro de Texas

Actualmente, la US 287 atraviesa regiones clave como Beaumont y la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth antes de subir hacia el noroeste.

La modernización no solo facilitaría el viaje a los ocho millones de texanos que viven cerca del corredor, sino que redefiniría la logística comercial del estado.

Los beneficios proyectados por el estudio incluyen:

Ahorro de tiempo: Se estima una reducción de hasta 44 minutos en viajes de larga distancia por vehículo.

Seguridad y eficiencia: La eliminación de intersecciones a nivel y la estandarización del diseño reducirían drásticamente los accidentes y mejorarían el flujo de carga comercial.

Impacto económico: El proyecto podría inyectar $11,000 millones de dólares al PIB regional para el año 2050 y generar cerca de 47,000 empleos.

El desafío: Una inversión de $24.000 millones

Aunque el potencial es enorme, el camino hacia la construcción es largo y costoso. El TxDOT estima que el costo total de la obra rondaría los $24,000 millones de dólares. Hasta el momento, el proyecto se encuentra en una fase preliminar y enfrenta varios obstáculos:

Sin financiamiento: No se ha asegurado presupuesto estatal ni federal para iniciar las obras. Aprobación del Congreso: Para que la ruta sea designada oficialmente como "Interestatal", necesita el visto bueno de las autoridades en Washington D.C. Evaluaciones ambientales: Se requieren años de estudios de ingeniería y participación pública antes de colocar la primera piedra.

¿Qué cambiaría físicamente en la carretera?

Convertir una carretera federal en una interestatal implica mucho más que cambiar los letreros. El diseño deberá incluir vías de servicio, carriles de aceleración modernos y la eliminación total de cruces con semáforos o paradas obligatorias, garantizando un tránsito fluido de punta a punta del estado.

