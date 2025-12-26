Video viral: carruaje navideño choca contra un auto y provoca aparatoso accidente en Texas

Suscríbete a nuestros canales

Un paseo navideño en Texas terminó en un inusual accidente cuando un carruaje tirado por caballos perdió el control y chocó contra varios vehículos.

El incidente ocurrió en el estacionamiento del centro comercial Kingsgate, ubicado en la ciudad de Lubbock, ante la mirada de decenas de visitantes que disfrutaban de las festividades, informó Heraldo México.

El momento exacto del choque fue captado en video y se volvió viral en redes sociales, generando diversos comentarios sobre la seguridad de esta actividad.

Detalles del accidente

De acuerdo con testigos y el video difundido, los caballos se asustaron y aceleraron de forma repentina, sin que los conductores pudieran detenerlos.

La carrera terminó cuando uno de los animales se estrelló contra un automóvil estacionado.

En ese momento, una mujer que viajaba en la unidad cayó violentamente al pavimento; sin embargo, los servicios de emergencia que llegaron a las 3:29 p.m. informaron que solo sufrió golpes menores.

¿Cúal es el estado de los animales?

El dueño del carruaje informó que, tras el choque, los dos caballos fueron trasladados a un veterinario para una revisión completa.

Afortunadamente, los especialistas descartaron lesiones internas o heridas de consideración. Pese a las buenas noticias sobre su salud, los propietarios decidieron que los animales no volverán a trabajar por ahora.

Postura del centro comercial

El centro comercial Kingsgate emitió un comunicado aclarando que este es el primer incidente de este tipo en 40 años de tradición.

Agradecieron a los peatones y conductores que ayudaron a controlar la situación rápidamente para evitar un desastre mayor.

Asimismo, pidieron a quienes manejan estos carruajes extremar precauciones y mantener una velocidad baja en zonas con mucha gente.

Suspensión de los paseos

Como consecuencia directa de los daños materiales y el riesgo ocurrido, la compañía responsable anunció la cancelación de todos los recorridos en carruaje programados para el resto de la temporada navideña.

Los organizadores lamentaron lo sucedido y reiteraron que la prioridad actual es garantizar que un evento así no vuelva a repetirse en espacios públicos tan concurridos.

