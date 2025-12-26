Trump anuncia ataque a campamentos de ISIS en Nigeria: fueron dirigidos por el Departamento de Guerra

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos confirmó la ejecución de una operación militar aérea contra asentamientos del grupo terrorista ISIS en territorio nigeriano. La acción fue anunciada por el presidente Donald Trump este jueves, coincidiendo con la celebración de Navidad.

La ofensiva, coordinada por el Departamento de Guerra, se centró en la región noroeste de Nigeria. Según la administración estadounidense, el objetivo principal fue neutralizar las capacidades operativas de ISIS en una zona marcada por la inestabilidad, informó EFE.

"Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria", declaró Trump en su plataforma Truth Social. "Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo".

Situación violenta en Nigeria

La intervención ocurre tras meses de vigilancia sobre las actividades de ISIS en el país más poblado de África. Datos de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (Intersociety) indican que, en los primeros 220 días de 2025, se registraron aproximadamente 7.087 cristianos asesinados y 7.800 secuestros a manos de grupos radicales.

Pete Hegseth, secretario de Guerra, confirmó la disposición de las fuerzas armadas y agradeció el respaldo de las autoridades locales a través de su cuenta en X:

"El presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. @DeptofWar Siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad. Más por venir... Agradecidos por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano. ¡Feliz Navidad!".

Trump afirma que evitará que prospere el "terrorsimo islámico"

El Departamento de Guerra describió los impactos como "ataques perfectos", mientras que Trump concluyó su mensaje señalando que evitará que el "terrorismo islámico" prospere.

"Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos".

