Rusia condena acciones de EEUU hacia Venezuela y pide volver a la legalidad internacional

Este jueves, el Gobierno de Rusia condenó las acciones de la Administración de Estados Unidos (EEUU) que, a su juicio, intentan desestabilizar al país.

Una declaración que llega en medio del bloqueo marítimo parcial impuesto por Washington a Venezuela.

“Condenamos enérgicamente estos actos y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo”, señaló la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa, citó EFE.

En tal sentido, enfatizó que Moscú “aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad”.

Al tiempo que calificó a los últimos acontecimientos en el Caribe como “caos legal”, al haberse “reactivado prácticas que creíamos haber olvidado hace mucho, tales como la apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje”, informa la agencia TASS.

De este modo, interpeló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que gracias a su “pragmatismo y racionalidad”, se solucione el asunto “en el marco de las normas jurídicas internacionales”.

Agradecimiento

El presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país euroasiático, María Zajárova, por el respaldo brindado a los esfuerzos en la protección de la soberanía y los intereses del pueblo venezolano.

Así lo dio a conocer el canciller venezolano, Yvan Gil, a través de su canal de Telegram: quien destacó la solidaridad de Rusia ante las “amenazas y acciones belicistas e ilegales” de la administración de Estados Unidos en el Caribe.