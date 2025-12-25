¡Bajo cero al extremo! Así es vivir en la ciudad más fría de la tierra: reportan temperaturas de -56 grados

Suscríbete a nuestros canales

La región de Yakutia, situada en el extremo oriental de Rusia, vuelve a captar la atención del mundo tras registrar temperaturas de hasta -56 grados °C.

Esta cifra se consolida como la más baja detectada en todo el planeta en lo que va del año, sumergiendo a sus habitantes en un entorno de frío extremo que desafía los límites de la supervivencia humana.

De acuerdo con el Diario AS, en la pequeña aldea de Tiksi, las. condiciones empeoraron debido a tormentas de nieve que ya cumplen tres días consecutivos.

La situación obligó a las autoridades a suspender las clases en escuelas y guarderías, mientras que los equipos de emergencia trabajan para liberar las entradas de los edificios, bloqueadas por muros de nieve que impiden a los vecinos salir de sus hogares.

Un frío histórico que amenaza con empeorar

Aunque los -56 grados actuales son alarmantes, los meteorólogos advierten que el termómetro podría caer hasta los -60 grados en los próximos días.

La región no es ajena a estos récords; de hecho, la aldea ostenta el título de la temperatura más baja registrada en el hemisferio norte: unos impresionantes -67.7 grados alcanzados en 1933.

En este lugar, el frío es tan intenso que ocurre el "efecto de congelación instantánea", donde el agua hirviendo se convierte en cristales de hielo al ser lanzada al aire.

Otra ciudad que vive a 50 grados bajo cero

A pesar de la hostilidad del clima, la ciudad de Yakutsk, en Siberia, alberga a más de 300.000 personas que realizan sus actividades cotidianas bajo temperaturas que superan habitualmente los -50 grados.

Esta urbe es un ejemplo de adaptación extrema, donde el frío dicta desde la forma en que se visten los ciudadanos hasta la manera en que funcionan los servicios públicos.

Experimentos reales en el hielo

El impacto de este clima quedó documentado en redes sociales por viajeros como Rubén, quien mostró cómo las pestañas se congelan en cuestión de segundos al estar a la intemperie.

En sus videos, el joven demuestra que acciones simples como intentar comer unos fideos, romper un huevo o sacar una fruta al aire libre terminan con los alimentos convertidos en bloques sólidos en instantes. Incluso advierte sobre el peligro de exponer la piel, la cual se torna roja y se congela tras apenas unos segundos de contacto con el aire.

Ingeniería para evitar que la ciudad se hunda

La arquitectura en Yakutsk es tan curiosa como necesaria. Los edificios no se construyen directamente sobre la tierra, sino sobre columnas que los elevan del suelo.

Esto se hace para proteger el "permafrost", una capa de hielo milenaria que forma el subsuelo. Si el calor de las casas tocara el suelo, el hielo se derretiría, el terreno se volvería inestable y los edificios colapsarían.

El transporte también enfrenta retos únicos. Según los relatos de los visitantes, los vehículos no pueden simplemente apagarse y dejarse en la calle; deben permanecer encendidos o estar protegidos por lonas especiales de alto costo.

De lo contrario, los motores se congelarían por completo en pocos minutos, dejando los vehículos totalmente inutilizados.

