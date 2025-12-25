Nueva ley de jornada laboral en Colombia inicia hoy a las 7:00 p.m: así subirá el sueldo de los trabajadores

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este 25 de diciembre de 2025, entra en vigencia en Colombia uno de los cambios más importantes de la reforma laboral.

Según información de Caracol Radio, la medida modifica el horario de la jornada nocturna, lo que obliga a las empresas a ajustar sus pagos y turnos de trabajo.

El principal cambio radica en que el horario nocturno ya no empieza a las 9:00 p.m., sino que se adelanta a las 7:00 p.m. y termina a las 6:00 a. m. del día siguiente.

Esto significa que las dos horas trabajadas entre las siete y las nueve de la noche, que antes se pagaban como tiempo normal, ahora deben incluir un pago extra por ser consideradas nocturnas.

Nuevos valores en el salario

Con el salario mínimo actual de 1.423.500 pesos, una hora de trabajo durante el día vale 6.189 pesos. Sin embargo, gracias al recargo del 35% que exige la ley, la hora nocturna sube a 8.355 pesos.

Este aumento beneficia a todos los empleados, sin importar si tienen un contrato fijo o indefinido, y debe verse reflejado de inmediato en sus pagos de nómina.

Ejemplos de pagos mensuales

Un trabajador que cumpla todo su turno entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. recibirá un pago diario de 66.840 pesos. Al finalizar el mes, su sueldo podría llegar a los 1.921.650 pesos.

Por otro lado, si alguien trabaja de 2:00 p.m. a 10:00 p.m., solo tres de esas horas tendrán el recargo, lo que deja su salario mensual en cerca de 1.600.000 pesos, sin contar otros beneficios como el auxilio de transporte.

Vigilancia y sanciones

El Ministerio de Trabajo anunció que hará visitas a las empresas para asegurar que se cumplan estos nuevos horarios y pagos. Las compañías que no ajusten sus nóminas podrían enfrentar multas.

Los empleados que sientan que no se les está pagando correctamente pueden acudir a los canales oficiales del Ministerio para presentar sus denuncias o recibir orientación técnica.

Jornada laboral y fechas especiales

Este ajuste es clave durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ya que muchos sectores aumentan su actividad en las noches.

Es importante recordar que estos valores se calculan sobre la jornada actual de 44 horas semanales, la cual bajará a 42 horas en julio de 2026.

Además del recargo nocturno, los trabajadores mantienen sus derechos a pagos extra por domingos, festivos y horas adicionales laboradas.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube