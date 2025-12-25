Variante de gripe mantiene alerta a EEUU: CDC indica señales de advertencia por las que debe buscar atención médica

Suscríbete a nuestros canales

Actualmente en Estados Unidos (EEUU), una variante mutada de influenza -de rápida propagación- está generando fuertes cuadros de síntomas que podría hacer que esta temporada de gripe sea una “de cuidado”.

Recordemos que se trata de una nueva variante "subclado K" que está afectando "fuertemente" a niños y adultos.

Se ha reportado que, algunos de los puntos críticos más grandes del país para los casos están en el Medio Oeste.

Es importante que las personas estén al tanto de cuáles son los síntomas, para que sepan qué es “común” y cuándo debe alarmarse y buscar ayuda médica.

Los primero que se debe recordar es que los síntomas de la gripe suelen comenzar entre uno y cuatro días después de la exposición, de acuerdo con la Clínica Cleveland.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU recuerdan que los síntomas para esta gripe son:

Fiebre* o sensación febril/escalofríos

Aunque no todos presentarán fiebre, hay que saber que la nueva cepa está trayendo fiebres más altas y duraderas, como lo indicó la Dra. Juanita Mora, portavoz nacional de la Asociación Americana del Pulmón, a Telemundo Chicago.

Tos

dolor de garganta

Nariz congestionada o secreción nasal

Dificultad para respirar.

Dolores musculares o corporales

Dolores de cabeza

Fatiga (cansancio)

Pero, se debe tener en cuenta que, algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en niños que en adultos.

Señales o síntomas de alerta: factores a tener en cuenta

Una de las alertas es que puede ocurrir que las fiebres están entre 105 y 105 grados Fahrenheit, y no bajan incluso con el tratamiento con Tylenol, Motrin, entre otros.

En este caso es prudente que acuda al médico.

Por otra parte, cuando los niños o adultos tienen problemas para respirar, empiezan a usar los músculos del pecho, comienzan a tener sibilancias audibles, empiezan a tener una tos que no desaparece.

Esta también es una señal para ir a la sala de emergencias.

Otro factor al que hay que prestarle mucha atención es a la deshidratación.

Ya que, cuando un niño está gravemente afectado por la gripe -o un adulto- especialmente los mayores, no quieren comer ni beber, así que solo están en la cama, pero eso puede ser muy peligroso."

En el caso de los niños, si observa los síntomas a continuación, debe asegurarse de buscar atención médica:

Respiración rápida o dificultad para respirar, labios o rostro de color azulado, costillas hundidas con cada respiración.

Dolor en el pecho, dolor muscular severo (el niño se niega a caminar), deshidratación (sin orinar durante 8 horas, boca seca, sin lágrimas al llorar).

No estar alerta o no interactuar cuando está despierto, convulsiones, fiebre por encima de 104 grados Fahrenheit no controlada con medicamentos para reducirla.

En niños menores de 12 semanas, cualquier fiebre, fiebre o tos que mejoran pero luego regresan o empeoran y empeoramiento de condiciones médicas crónicas

En el caso de los adultos, debe ir a la sala de emergencia si nota:

Dificultad para respirar o falta de aliento, dolor o presión persistente en el pecho o abdomen, mareos persistentes, confusión, incapacidad para despertarse.

Convulsiones, no orinar, dolor muscular severo, debilidad severa o inestabilidad.

Fiebre o tos que mejora pero luego regresan o empeoran, empeoramiento de condiciones médicas crónicas.

